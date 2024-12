Pnrr, a Palermo “persi” 130 milioni: quindici opere rifinanziate

Sessantatré i progetti presentati nel 2022, alcuni di questi non saranno portati a termine nel giugno 2026

PALERMO – Nel 2022, durante il periodo Covid, l’allora amministrazione Orlando presentò ben sessantatré progetti PNRR per un totale di 306 milioni e 100 mila euro, che riguardano verde urbano, servizi sociali, sport e inclusione, edilizia scolastica ed innovazione e digitalizzazione. Di questi oltre 130 milioni sono andati persi a causa della burocrazia e dovranno, quindi, essere restituiti all’UE, ma l’amministrazione Lagalla ha già riprogrammato le somme necessarie per effettuare i lavori necessari.

I progetti “persi”

I progetti “persi” sono quindici e riguardano, l’ambiente e la Costa Sud che da anni attende una riqualificazione totale. Questi progetti, a differenza di quelli finanziati dal Pnrr, però non hanno una scadenza ben definita perché potrebbero anche slittare negli anni.

I progetti per l’ambiente (60 milioni di euro) riguardano l’ampliamento della raccolta differenziata (27 milioni) che vede la gara già in corso ed i progetti per l’impianto per il trattamento della raccolta differenziata che dovrà nascere a Bellolampo. Sono compresi i progetti per la costruzione dei nuovi centri comunali di raccolta, con questi ultimi due che sono in fase di progettazione.

Per la Costa Sud, invece, erano stati stanziati quasi 54 milioni di euro, ma i lavori non sono ancora iniziati. Le somme riprogrammate hanno permesso di bandire le gare per il parco a mare allo Sperone e la riqualificazione del porto della Bandita, mentre gli altri due progetti (il recupero della foce del fiume Oreto e la riqualificazione del lungomare della Bandita) sono in fase di progettazione.

Altri sei sono sono legati ai beni confiscati, anche in questo caso l’amministrazione ha riprogrammato delle somme (10 milioni) per effettuare i lavori.

I progetti in corso

Per quanto riguarda gli interventi sulle scuole e gli asili nido, undici dei quattordici progetti presentati dovrebbero vedere la luce entro la fine del 2025. Lo stesso non sarà per i progetti che riguardano il ripristino del plesso di via Di Blasi, dell’asilo nido di via Aloi e di quello dell’istituto Di Vittorio, che sono stati stralciati. Fermi al palo gli interventi per gli asili di viale Michelangelo, via Laudicina, via Altofonte, piazza Rossi e via Besta.

A buon punto i lavori alla scuola dell’infanzia Sampolo, all’asilo Stella Marina dell’Arenella. Sono partiti un paio di settimane fa i lavori per realizzare una nuova scuola a Borgo Nuovo e quelli per l’asilo nido di via XXVII maggio.

Sono, invece, in corso i lavori per l’ammodernamento della piscina comunale (le vasche coperte e scoperte) che per anni hanno avuto problemi causando, di conseguenza, disagi alle società natatorie e agli appassionati.

Si stanno portando avanti i lavori per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e quelli per le ciclovie urbane. Per il trasporto urbano si attende la fornitura dei nuovi vagoni del Tram e degli autobus elettrici, con le relative infrastrutture di ricarica.

Quindi numerose opere legate al Pnrr che permetteranno alla città di Palermo di avere un volto nuovo.