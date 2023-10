Palermo, quando Colombo doveva cantare alla festa organizzata dai boss

Il retroscena emerse in un blitz a Santa Maria di Gesù

PALERMO – I mafiosi di Santa Maria di Gesù non avevano dubbi. Alla festa di quartiere volevano il top. Era tutto pronto per il concerto di Tony Colombo, cantante neomelodico molto amato nei quartieri del capoluogo oggi arrestato in un’operazione anticamorra condotta dai carabinieri del Ros di Napoli. Furono i militari palermitani a svelare il retroscena. Colombo si doveva esibire in via Mendola il 27 settembre del 2019. La festa padronale e il concerto sarebbero stati controllati dalla famiglia mafiosa. All’evento si erano interessati Francesco Guercio e Girolamo Rao.

Rao aveva tenuto i contatti con il padre di Tony Colombo, che ha un negozio in via Oreto di rivendita di cd e dischi musicali. Secondo quanto fu ricostruito dai militari coordinati dalla Dda, la scelta sarebbe caduta su Colombo, artista molto famoso che si è sposato con Tina Rispoli vedova del boss di camorra Gaetano Marino assassinato nel 2012.

I carabinieri ascoltarono le telefonate tra Rao e il padre del cantante. Il clan aveva pensato anche all’attività logistica. Come la chiusura delle strade, la vendita degli alcolici e la raccolta dei soldi dai commercianti. Non avevano fatto i conti con il provvedimento della questura di Palermo che bloccò il concerto.

Il nome del cantante siciliano figurava anche nell’inchiesta dei carabinieri del nucleo investigativo sul clan di Porta Nuova. Anche allora la famiglia mafiosa avrebbe avuto il “pieno controllo” del comitato organizzatore della festa.

“Si precisa che Tony Colombo – scrissero gli investigatori in quell’occasione – è nipote del mafioso Enrico Scalavino, esponente di spicco del mandamento mafioso di Pagliarelli, dedito alle estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti”. Colombo era in contatto con un altro neomelodico di grido, Niko Pandetta, nipote del boss catanese Turi Cappello, per organizzare un concerto nel rione Borgo Vecchio.