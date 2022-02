Palermo, Rap pronta ad assumere: si cercano 106 operai

Si attende l'ok per la pubblicazione del bando

PALERMO – La Rap torna ad assumere, o meglio si prepara ad indire il bando per le assunzioni.

La società che si occupa della raccolta della spazzatura nella città di Palermo è pronta ad assumere, a tempo indeterminato, 106 operai di livello J che si occuperanno di spazzamento e raccolta differenziata. La determina è stata approvata dall’amministratore unico, Girolamo Caruso, l’8 febbraio.

La società, come annunciato dallo stesso Caruso il giorno della messa in funzione della tappabuche a Palermo (CLICCA QUI PER LEGGERE), ha necessità di impiegati e queste nuove assunzioni saranno una grossa boccata d’ossigeno.

Per le assunzioni i tempi non saranno certo lunghi, ma si attende la pubblicazione del bando che sarà pubblicato dopo l’ultimazione degli ultimi dettagli.

Già la scorsa estate la società aveva annunciato l’assunzione di 46 autisti, ma questo creo qualche polemica perché si era già in clima per elettorale e adesso, c’è da scommetterci, con le amministrative sempre più vicine si potrebbero innescare delle polemiche tra i partiti.