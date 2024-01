Palermo ricorda Mario Francese, commemorazione in viale Campania

Il 26 gennaio 1979 cosa nostra eliminò il cronista in viale Campania

PALERMO – Il 26 gennaio 1979 la mafia uccise a Palermo il cronista del Giornale di Sicilia Mario Francese. In occasione dell’anniversario della morte del giornalista è prevista per il giorno 26 gennaio 2024 in viale Campania, la commemorazione a cui parteciperanno personalità e autorità pubbliche.

Il Comune di Palermo ha istituito nel tratto interessato di viale Campania, tra i numeri civici 11 e 25 in direzione via Trinacria, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 7 alle ore 15.

Con grande professionalità e coraggio, Francese fu uno dei primi cronisti a mettere in luce gli affari del clan dei Corleonesi e con i suoi articoli seppe lucidamente portare avanti importanti inchieste sulla mafia. Storica la sua inchiesta sulla diga Garcia e le infiltrazioni mafiose nel tessuto imprenditoriale palermitano. Così come storica resta la sua intervista a Ninetta Bagarella, moglie del capo dei capi corleonese e sorella del feroce killer di mafia Leoluca.