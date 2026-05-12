Le zone interessate

PALERMO – AMG Energia avvia un intervento a programma massivo di ricambio delle lampade esauste, in contemporanea, in tre differenti siti della città. Le attività vengono eseguite dagli operatori della direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche della società partecipata sugli impianti di pubblica illuminazione della zona di Ballarò, del quartiere Malaspina (zona di via Ruggerone da Palermo e traverse) e della zona compresa tra via Duca della Verdura e via Enrico Albanese.

Questo tipo di manutenzione consente agli operatori, oltre alla pulizia e alla verifica dei componenti dei punti luce, l’esecuzione di controlli sugli impianti, sulla funzionalità delle linee di alimentazione e, se possibile, anche la riparazione di eventuali guasti rilevati durante l’intervento.

L’intervento è in corso nella zona di Ballarò dove riguarderà 101 punti luce e, in particolare, quelli di piazzetta Ballarò, di via Biscottari, via Benfratelli, vicolo Brugnò, vicolo Carini, vicolo Conte Cagliostro, via Guido delle Colonne, vicolo Infermeria dei Cappuccini, vicolo Lombardo, cortile Musico, via e piazza Pietro Novelli, piazza e vicolo dell’Origlione, via del Protonotaro, via Mario Giuseppe Puglia, piazza e vicolo Santa Chiara, vicolo S. Ninfa, vicolo S. Tommaso dei Greci, via Saladino, Scarparelli, Matteo Sclafani, piazzetta Sette Cantoni, piazzetta e via Sette Fate, piazzetta e via SS. Salvatore, vicolo Zingaro.

É in corso, inoltre, nella zona di via Ruggerone da Palermo dove sta riguardando 162 punti luce e toccherà, oltre agli impianti della strada, anche quelli delle vie Anfuso, Arezzo, Caggio, Calojra, Cassarino, Colletta, Eredia, Fiume Belice, Fiume Torto, Flaminio, fondo La Manna, via Francesco Lao, Vincenzo Littara, Matteo Maida, Lucio Marineo, Morici, via Luigi Lauriel Pedone, Gioviano Pontano, Simone Rau, vicolo Rera, via Pippo Rizzo, via Rosso di San Secondo, via S. Leonardo, via Tondù, vicolo Tornabene, via e cortile Vaccari.

Le attività di ricambio lampade a programma stanno riguardando pure 111 punti luce degli impianti di illuminazione della zona compresa tra via Duca della Verdura, via Enrico Albanese e via Borrelli (via Albanese tratto Libertà-Orsini lato Manin, via Borrelli, via Pasquale Calvi tratto Albanese-Croci, via Giorgio Castriota, via Simone Corleo tratto piazza Crispi-Albanese, piazza Crispi, via delle Croci, via Generale Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura tratto Libertà-Dalla Chiesa, via Manin tratto Libertà-Orsini, via Orsini, via Giovanni Raffaele, via Canonico Rotolo, via Remo Sandron, vicolo Ucciardone, via Gioacchino Ventura tratto via Rotolo-via Croci).

La sostituzione delle lampade esauste ha già riguardato 522 punti luce tra piazza don Bosco, via Saverio Scrofani, via Bonanno, via D’Azeglio, largo Balistreri e villetta Epifanio Li Puma allo Sperone, le vie Aliberti, Albeggiani, Borrello, Giarrizzo, Oreste Lo Valvo, Cesare Pavese e Santangelo nella zona di via San Lorenzo, via Cavour, via Roma, piazza san Domenico, via Pavia, via Torino, via Trieste e piazza Giulio Cesare.

Prosegue, inoltre, l’intervento a programma di verniciatura dei sostegni (pali di vario tipo e bracci a muro) che viene effettuato con la collaborazione di Reset, altra società partecipata del Comune, e che andrà avanti per tutto l’anno, toccando varie zone della città. È stato avviato dal quartiere San Filippo Neri-Zen e dopo avere interessato la zona dello Sperone e di via Ugo Falcando sta riguardando la zona di Santa Maria di Gesù: via Nicola da Napoli, via Mario Jessie White, via Padre Carmelo, piazza Giuseppe Bandi, via Giulio Sarmiento, via Maione da Bari, cortile Sciacca.

Si tratta di un’attività che AMG Energia svolge, con cadenza periodica, ogni sette anni, sulla base di quanto stabilito dal vigente contratto di servizio con il Comune di Palermo, e attraverso cui si sta valorizzando la collaborazione con Reset.

La verniciatura dei sostegni consente di realizzare contemporaneamente tre differenti e importanti attività, oltre all’intervento di tipo estetico: la vernice utilizzata svolge, infatti, un’azione antiruggine, funziona da convertitore laddove si sono evidenziati i primi fenomeni di ossidazione e, infine, funge da film protettivo. L’intervento permette, inoltre, l’esecuzione di verifiche visive sulle condizioni dei pali, che si vanno ad aggiungere e, di fatto, integrano, quelle strumentali previste dal contratto di servizio.