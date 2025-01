Palermo, ritrovato all’alba il 19enne che era evaso da Villa Sofia

Intercettato dalle forze dell'ordine alla stazione ferroviaria San Lorenzo

PALERMO – E’ stato trovato il giovane di 19 anni evaso ieri dall’ospedale Villa Sofia a Palermo mentre si trovava ricoverato. Il 19enne per fuggire ha percorso i binari tanto che per un’ora il traffico dei treni è stato sospeso. “Una caccia all’evaso che ha visto un grande gioco di squadra con l’impegno di polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri, e anche aiuto delle guardie giurate che vigilano le stazioni”, affermano Gioacchino Veneziano e Domenico Ballotta, segretari generali in Sicilia di Uilpa polizia penitenziaria e federazione nazionale sicurezza Cisl alla notizia della cattura dell’evaso dall’ospedale Villa Sofia di Palermo.

“L’evaso, è stato catturato all’alba di nei pressi della stazione di San Lorenzo, dal personale della polizia penitenziaria, carabinieri e polizia di Stato, ora è già rinchiuso nel carcere minorile a disposizione dell’autorità giudiziaria”. Secondo i sindacalisti servono interventi negli ospedali per garantire la massima sicurezza.

“Adesso serve – concludono i sindacalisti -che tutti gli ospedali possano essere dotati di locali idonei per consentire alla Polizia Penitenziaria di operare in sicurezza, visto che le insidie maggiori avvengono quando si trasportano i detenuti negli ospedali”.