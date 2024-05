Palermo-Sampdoria, primo turno dei playoff: tutte le info sui biglietti

Prevista una promozione per gli abbonati

PALERMO – Inizia alle 13.00 di sabato 11 maggio la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Sampdoria, match valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B. La gara (secca) è in programma per venerdì 17 maggio alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

La prima fase di vendita prevede un periodo di prelazione riservato solo agli abbonati della stagione sportiva 2023/24. Ogni abbonato potrà acquistare liberamente il biglietto per sé e per un’altra persona a tariffa speciale ed in qualsiasi settore dello stadio fino alle ore 23:59 di lunedì 13 maggio.

A partire dalle ore di 13.00 martedì 14 maggio, invece, inizierà la vendita libera. Gli abbonati che non avranno esercitato il diritto di prelazione nella prima fase, potranno comunque usufruire della scontistica e del secondo biglietto a loro dedicati anche nella seconda fase.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20.25 di venerdì 17 maggio, giorno della gara, o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

Prelazione promo abbonati

Per accedere alla fase di prelazione sarà necessario inserire un codice presente sulla tessera di abbonamento/fidelity card.

Gli abbonati potranno accedere ai benefits a loro dedicati (scontistica e secondo biglietto) attraverso i punti vendita VivaTicket e online, inserendo un “codice coupon”:

–Sigillo fiscale presente sulla tessera abbonamento (Sig.Fiscale – codice alfanumerico di 16 cifre);

-Numero di fidelity per gli abbonati in digitale su siamo aquile card (numero tessera di 12 cifre).

Dettaglio prezzi biglietti