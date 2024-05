Palermo-Sampdoria, i convocati rosanero: Mignani ritrova 5 giocatori

Intanto, più di 32 mila i biglietti venduti: battuto il record stagionale

PALERMO – Buone notizie per Michele Mignani. Il tecnico dei rosanero recupera ben cinque giocatori in vista del turno preliminare dei playoff di Serie B contro la Sampdoria. Il “Barbera”, sede del match di venerdì sera, sarà una bolgia: sono già 32.335 i biglietti venduti per l’incontro con i blucerchiati (battuto il record stagione della gara contro il Como).

L’allenatore del Palermo, dunque, nella lista dei convocati ha inserito anche Ceccaroni, Aurelio, Gomes, Vasic e Di Mariano. I calciatori hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sono a disposizione della guida tecnica originaria di Genova. Rimane ai box soltanto il centrocampista Mamadou Coulibaly. Assente, ma per squalifica, il difensore Ionut Nedelcearu.

Sampdoria-Palermo, i convocati di Mignani

Questi, dunque, i calciatori rosanero scelti da mister Mignani per la gara di domani (calcio d’inizio alle 20.30) contro la Sampdoria.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè