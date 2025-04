Palermo-Sassuolo, al “Barbera” arriva la capolista: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

A Palermo arriva la capolista. Allo stadio “Renzo Barbera”, a partire dalle ore 15.00, i rosanero ospiteranno il Sassuolo guidato da Fabio Grosso che è ad un passo dalla matematica promozione in Serie A. La compagine di Alessio Dionisi, però, deve continuare a ottenere punti utili per cercare di raggiungere il miglior piazzamento in classifica in vista dei playoff di Serie B. Con queste premesse il match si preannuncia molto combattuto, ma anche un interessante spettacolo calcistico.

Il club di viale del Fante è reduce dalla convincente vittoria in trasferta contro la Salernitana, utile a mostrare soprattutto una importante reazione dopo la sconfitta in rimonta del turno prima contro la Cremonese. Nelle ultime cinque gare, i rosanero hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta appunto. La squadra del capoluogo siciliano si trova all’ottavo posto in classifica con 42 punti.

Il Palermo avrà di fronte una corazzata, che guida il campionato praticamente da inizio stagione. Primo posto con 72 punti fino a questo momento, 67 gol fatti e 28 subiti. L’ultima sconfitta dei neroverdi risale al 24 gennaio scorso, 2-1 contro lo Spezia. Quest’ultima, insieme ai ko contro Pisa e Cremonese, sono le uniche debacle della squadra di Grosso in tutto il campionato 2024/2025 di Serie B. La gara d’andata (giocata il 21 dicembre 2024) terminò 2-1 in favore degli emiliani.

Palermo-Sassuolo: le probabili formazioni

Mister Dionisi prosegue con la sua idea tattica del 3-4-2-1. Di Francesco risulta ancora assente, quindi a sinistra dovrebbe essere confermato Lund; vale lo stesso per Pierozzi, nonostante il non preoccupante acciacco nel match contro la Salernitana. Segre si candida a una conferma accanto a Brunori, ma occhio a Verre che torna dalla squalifica e potrebbe tornare a giocare dal primo minuto.

Fabio Grosso schiera i suoi, invece, con un offensivo 4-2-3-1. I neroverdi sono una vera e propria macchina da gol, complice la qualità e l’esperienza dei calciatori della rosa neroverde. Il pacchetto avanzato degli emiliani dovrebbe essere formato da Mulattieri come terminale offensivo accompagnato, alle sue spalle, da Berardi, Volpato e Laurienté.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Ghion; Berardi, Volpato, Laurienté; Mulattieri.