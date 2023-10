Palermo, sciopero degli studenti al liceo Galilei: “Basta multe”

I ragazzi non hanno partecipato alle lezioni giornaliere

PALERMO – Sciopero degli studenti al liceo scientifico “Galileo Galilei”, a Palermo. I ragazzi hanno deciso di non entrare a scuola e sono rimasti fuori dall’istituto per protesta, non partecipando alle lezioni giornaliere.

I motivi dello sciopero

Gli studenti hanno deciso di non entrare a scuola per protestare contro una situazione diventata più ‘complicata’ nell’ultimo periodo. Gli agenti della polizia municipale vengono chiamati e fanno scattare multe a macchinine e motorini parcheggiati non sempre nelle migliori condizioni.

I ragazzi chiedono maggiore elasticità anche perché la zona è molto trafficata – il liceo si trova in via Danimarca, una traversa di viale Strasburgo – e non è semplice trovare parcheggio. A complicare la situazione c’è anche la vicinanza a un altro grande liceo della città, il “Meli”, che dista 300 metri.