Palermo, scongiurato l’aumento dell’Irpef: via libera dallo Stato

PALERMO – Da Roma arriva il via libera alla rimodulazione dell’accordo tra lo Stato e il Comune di Palermo che consente di evitare un aumento dell’addizionale Irpef, con un impatto di circa 30 milioni di euro, pari allo 0,374%.
La comunicazione, arrivata nelle ultime ore, è della direzione centrale per la finanza locale del ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali.
La commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ieri ha risposto positivamente alla richiesta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, di allineare l’addizionale Irpef per il 2026 e il 2027 prevista nell’accordo con lo Stato con quella deliberata dal consiglio comunale del capoluogo siciliano nel piano di riequilibrio.
“Si tratta di una buona notizia per la città – dice il presidente del consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo – dal momento che si scongiura definitivamente l’ipotesi di aumento dell’Irpef”.
Il via libera del ministero sarà recepito mediante un emendamento alla delibera sulle aliquote che il consiglio comunale dovrà approvare entro domani.