Sesso con la figlia, madre e sorella lo scoprono in diretta sul telefono

Il papà è stato immortalato dalle immagini di una telecamera

PALERMO – La telecamera doveva servire per controllare che la bimba di pochissimi anni dormisse serenamente nella sua cameretta. Ed invece ha svelato la più terribile delle verità. Il padre è stato filmato mentre compiva atti sessuali con la figlia. Ad assistere alla scena, casualmente e in diretta, sono state la madre e un’altra figlia.

Il papà è stato arrestato a fine agosto. Livesicilia ha appreso la notizia solo ora che si è volto un delicato passaggio processuale davanti al giudice per le indagini preliminari Elisabetta Stampacchia.

Questi i drammatici fatti così come sono stati ricostruiti dalla Procura della Repubblica. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro e dal sostituto Monica Guzzardi. La mamma e la sua secondogenita escono per andare in un centro commerciale. In casa restano la piccola e il papà. Nella cameretta c’è una telecamera collegata attraverso una app al cellulare della sorella. Quando la bimba si muove arriva una notifica sul telefonino.

Ed ecco la scena sconvolgente. Si vede il padre che si distende accanto alla figlia, le abbassa le mutandine, le bacia e le accarezza il sederino e si masturba. La madre si precipita in casa,mentre sul telefonino scorrono altre immagine agghiaccianti. Forse il padre non è ancora appagato. Il marito fa finta di essersi appena svegliato. Gli mostrano le immagini che lo inchiodano.

Dopo la denuncia si scoprono due circostanze. La moglie racconta che il marito non prova più attrazione sessuale nei suoi confronti. Lo ha sorpreso a guardare dei film pornografici e per questo ha deciso di piazzare la telecamera in soggiorno, davanti al televisore, per smascherarlo. La telecamera infine è stata spostata nella camera della bimba.

Di certo non si attendevano di assistere in diretta a ciò che hanno visto, rimasto impresso negli screenshot del telefonino. Una storia drammatica di degrado. C’è una sola consolazione: dalle immagini sembrerebbe che la piccola non si sia accorta di cosa stesse facendo il padre. Ha continuato a dormire.