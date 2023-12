Palermo, la sparatoria in via La Lumia: Borgo Vecchio sotto assedio

Controlli e perquisizioni nel popolare quartiere palermitano

PALERMO – Controlli a tappeto e perquisizioni a Borgo Vecchio. Da alcune ore è in corso un’attività dei carabinieri nel popolare quartiere palermitano. Una ventina i militari impegnati nelle perquisizioni.

L’attività è legata alle indagini per identificare l’uomo che sabato notte ha sparato in via Isidoro La Lumia. L’uomo infatti potrebbe vivere a Borgo Vecchio, così come le altre persone coinvolte nella rissa culminata dai colpi di pistola esplosi in aria che hanno seminato il panico in una delle strade più affollate di locali della città.

I video

Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Ennio Petringni, hanno incrociato il video amatoriale che ha fatto il giro sui social con le telecamere di sorveglianza. Sono state rilevate alcune targhe. Da qui una possibile svolta per le indagini. L’input è arrivato da un vertice che si è svolto in Procura.

Alcuni testimoni hanno ricostruito che inizialmente due gruppi di giovani sono arrivati alle mani, poi uno ha estratto la pistola per sparare una raffica di colpi prima di fuggire.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo