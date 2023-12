Palermo, sporcizia al villaggio di Natale: “La città della vergogna”

La denuncia dei Comitati Civici: “Raggiunto il paradosso. Proviamo solo sconcerto“

“Ecco la città della vergogna. Non è possibile che determinati eventi siano messi in opera senza provvedere alla bonifica ed alla pulizia del sito che li accoglie”. Sono dure le parole usate dall’associazione Comitati Civici Palermo, presieduta da Giovanni Moncada. Con alcune fotografie segnala il degrado della zona del centro scelta per allestire i mercatini di Natale.

“In via Magliocco ed a Piazzale Ungheria abbiamo raggiunto veramente il paradosso – si legge in una nota -. Alberi di Natale svettanti sulle acque luride di quella che una volta, tanto tempo fa, era una fontana posta nel centro della città elegante”.

“E le casette per il mercatino di Natale? – prosegue la nota -. Ma come si fa a piazzarle a pochi metri dalle luride gallerie, con i rifiuti bruciati? Proviamo solo sconcerto e rabbia per la mancanza di sensibilità dell’amministrazione comunale anche in occasione di eventi che dovrebbero solo dare un poco di serenità e respiro ai cittadini avviliti e che non vengono assolutamente curati come sarebbe doveroso”.