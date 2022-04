Palermo, Stancanelli: “Il centrodestra resterà unito”

L’eurodeputato da Strasburgo commenta i fatti siciliani.

STRASBURGO – “Il centrodestra alla fine rimarrà unito”. L’eurodeputato Raffaele Stancanelli macina chilometri tra le stanze del Parlamento Europeo e con un sorriso sornione risponde alle domande dei cronisti nelle ore caldissime che precedono il vertice di domani tra Lega, Forza Italia e alleati centristi. Escluso eccellente: il partito di Giorgia Meloni. Tuttavia, l’ex sindaco di Catania si dice fiducioso e assicura, a margine della plenaria, che “a Palermo si troverà la quadra”.

Il volto storico della destra siciliana, forte dei rapporti di buon vicinato praticamente con gli esponenti di tutte le forze della coalizione, non sembra preoccupato dell’isolamento di Fratelli d’Italia. Tutt’altro. Nega che sia in atto una strategia destinata alla segregazione. “Siamo il primo partito, ci siamo sul territorio: altra cosa sono i giochi di Palazzo”, spiega.

E ribalta le carte in tavola con una battuta: “Meloni non ci sarà? Allora sono gli altri ad essersi isolati considerando che siamo il primo partito”. E tesse le lodi della pasionaria candidata in pectore in quota FdI. “Carolina Varchi è una candidata in gamba e ha le carte in regola: sono fiducioso troveremo la sintesi con gli alleati”, assicura e ricorda a più riprese di essere un uomo “di coalizione e di centrodestra”.

Insomma, dall’esponente di Fratelli d’Italia parte uno “stringiamoci a coorte”. L’eurodeputato evita di impantanarsi in vicende squisitamente regionali. E taglia la testa al toro: “Sto bene a Strasburgo: voglio restare qui altri dieci anni”. Ma, al netto di tutto, dal Parlamento europeo passano le vicende isolane. Basta una rapida carrellata degli esponenti siciliani che stazionano al Parlamento Europeo: i papabili candidati alla presidenza del Pd, Caterina Chinnici e Pietro Bartolo, e l’outsider pentastellato Dino Giarrusso che attende il via libera di Giuseppe Conte per correre ai gazebo.