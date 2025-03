Sciopero ad oltranza. Chiedono migliori condizioni di lavoro

PALERMO – Stop alle consegne a domicilio a Palermo. Più di mille rider delle società di Deliveroo e Glovo incrociano le braccia protestando ad oltranza. La richiesta è una sola: migliori condizioni di lavoro.

Lo sciopero è iniziato subito dopo la mezzanotte. I rider si sono ritrovati dalle 10 di oggi, giovedì 13 marzo, nel punto di raccolta di via Amari per poi spostarsi nelle vicinanze di alcuni punti vendita McDonald’s della città . I rider Glovo sono fermi addirittura dalle 23 di martedì, questo a causa di “problemi tecnici” all’app.

Un modello “incompatibile con i diritti”

“Il modello imposto dalle piattaforme di Delivery non è più compatibile con diritti tutele e sicurezza dei lavoratori”, dichiarano il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone e la componente della segreteria Filt Cgil Palermo, con delega alla logistica e ai rider, Olga Giunta.

“Negli ultimi anni le proteste e gli scioperi dei rider sono stati all’ordine del giorno. Questo – aggiungono Brugnone e Giunta – dimostra che queste modalità di lavoro non sono dignitose né per un rider né per nessun altro lavoratore. Per avere una paga dignitosa un rider deve lavorare quasi 7 giorni su 7 per almeno 8 ore al giorno”.

Il calo delle tariffe

“Rispetto ad altre città a Palermo si registra un calo delle tariffe del 10-15 per cento. Una consegna media a Palermo ha un importo lordo di 2,40-2,70 euro”.

“E poi – spiegano – c’è il problema della sicurezza sulle strade, che diminuisce costantemente. In città si sta verificando un fenomeno strano: gruppi di ragazzi che aggrediscono il rider per rubargli l’incasso e l’ordinazione. L’ultima aggressione un paio di giorni fa a Danisinni. Al momento del ritiro del pacco, ordinato con la formula del ‘pagamento alla consegna’, hanno sottratto al rider l’ordine senza pagare. Con la conseguenza paradossale che al rider, a causa dell’ordine che risulta non consegnato o annullato, viene abbassato il punteggio”.

I rider hanno annunciato che lo sciopero andrà avanti a oltranza fino a quando non avranno un riscontro da Glovo.