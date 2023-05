Palermo subito in campo verso il Brescia: allenamento al “Barbera”

Rosa proiettati alla sfida di venerdì sera

1' DI LETTURA

PALERMO – La squadra rosanero guidata da Eugenio Corini, sabato 13 maggio ha lasciato Cagliari dopo la sconfitta per 2-1 contro la squadra di Ranieri. Nella mattina di domenica 14 maggio, il Palermo è tornato in campo al “Renzo Barbera” per una seduta d’allenamento, in vista del match casalingo di venerdì prossimo contro il Brescia.

Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e tecnica, un lavoro intermittente ed una partita a tema.