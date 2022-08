Palermo, il tram in via Libertà non è più una priorità

La giunta Lagalla approva un nuovo atto di indirizzo

Il tram in via Libertà non è più una priorità. La priorità viene data alle linee della periferia, mentre per la tanto discussa tratta in pieno centro si procederà con una valutazione.

La giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla ha approvato un atto di indirizzo, su proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta, che ribalta l’ordine dei lavori per la seconda fase dell’appalto del sistema tram rispetto all’amministrazione Orlando.

“Preso atto che gli uffici hanno acquisito i necessari pareri di legge per la progettazione definitiva delle linee A, B e C, la Giunta, in una nuova e più adeguata visione della mobilità urbana – si legge nel comunicato del Comune – ha ritenuto indispensabile rimodulare la priorità realizzativa al fine sia di rendere immediatamente operative le linee che servono le zone periferiche della città, sia di rendere compatibile la realizzazione delle medesime agli attuali finanziamenti assegnati, oggetto di rivisitazione ai sensi e per gli effetti degli adeguamenti ai prezziari regionali”.

L’elenco delle priorità è diviso in fasce.

PRIORITÀ 1: TRATTA “C”: Linea 4/1 – prolungamento della linea 3 esistente per km 8,180(A/R), secondo l’attuale schema (singolo binario per ogni carreggiata), lungo viale della Regione Siciliana sino alla Stazione Orleans.



PRIORITÀ 2: TRATTA “B”: Linea 5/1 – prolungamento della linea 1 esistente per Km 1,330(A/R), dalla Stazione Notarbartolo alla via Duca della Verdura.



PRIORITÀ 3: TRATTA “A” (che comprende anche via LIbertà): Linea 6/1 – prolungamento della linea 1 esistente per Km 11,550 (A/R), dalla via Balsamo al viale Croce Rossa. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere oggetto di approfondita valutazione tutte le più idonee ed ulteriori soluzioni migliorative all’interno del tratto di percorrenza tra piazza Antonio Mordini e piazza Giulio Cesare, al fine di minimizzare l’impatto sul tessuto urbano/storico pur garantendo l’efficacia del sistema.