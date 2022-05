Palermo, trovato un cadavere alla Fiera del Mediterraneo

È stato rinvenuto in un'aiuola tra le sterpaglie

PALERMO – Macabro ritrovamento alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. È stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Mostra dei segni di decomposizione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Palermo.

Il corpo, riverso a faccia in giù, si trova in mezzo alle sterpaglie in aiuola all’esterno del complesso che un tempo ospitava la Campionaria di Palermo, in prossimità dell’ingresso principale, e che ora accoglie i cittadini per i tamponi Covid.

Ed è stato il personale sanitario in servizio all’hub della Fiera ad avere avvertito i carabinieri.

I segni di decomposizione sono la conferma che il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Si sta attingendo alla lista delle persone scomparse per verificare se ci siano denunce che possano fare risalire all’identità della vittima. Potrebbe trattarsi di uno straniero. Forse di un senzatetto rumeno.