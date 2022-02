Palermo, ‘truffa dei rimborsi ai consiglieri comunali’: 4 condanne

Condannati due politici e i loro datori di lavoro. Ricorso in appello

PALERMO – Lavoro finto, rimborsi veri. Regge l’accusa nei confronti di quattro imputati. Il giudice per l’udienza preliminare Nicola Aiello ha condannato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Mimmo Russo, e l’ex consigliere Giovanni Geloso. Un anno e quattro mesi ciascuno di carcere con la sospensione condizionale della pena.

Stessa condanna è stata inflitta a coloro che avrebbero fatto finta di assumerli: Daniela Indelicato e Antonia Geloso. Erano imputati per truffa aggravata ai danni dello Stato e falso.

Il procuratore aggiunto Sergio Demontis e il sostituto Francesca Mazzocco hanno basato l’accusa sulle indagini dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria. La legge regionale di riferimento – la numero 30 del 23 dicembre 2000 – stabilisce che i consiglieri hanno diritto ad assentarsi dalle aziende per svolgere il mandato pubblico e i rispettivi datori di lavoro ricevono dal Comune il rimborso per le retribuzioni e le assicurazioni nei giorni di assenza.

Geloso e Russo, però, sarebbe stati assunti successivamente alla elezione a Sala delle Lapidi, rispettivamente dalla Set Sistemi Elettrici Tecnologici di Antonia Geloso (sorella dell’ex consigliere) e dalla Fenalca Interprovinciale Sicilia legalmente rappresentata da Indelicato. I rimborsi contestati ammontano a 60 e 136 mila euro.

Gli altri dipendenti, sentiti dai finanzieri, hanno confermare che i due consiglieri in realtà in azienda e in associazione non si sarebbero visti, mai o quasi.

Si tratta di un verdetto che va in controtendenza con quanto aveva stabilito il Tribunale del Riesame che nel 2019 annullò il sequestro dei sodi dei rimborsi. Sulla base di ciò le difese preannunciano ricorso in appello contro la sentenza di condanna.

Russo è un politico molto no in città, per anni al fianco dei lavoratori Ex Pip nella battaglia per la stabilizzazione.