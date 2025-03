Momenti di tensione a Villa Sofia: urla e pugni al pronto soccorso

Un uomo ha provocato gravi danni

PALERMO – Prima una discussione accesa con il personale, poi le urla e i pugni. Un nuovo episodio di violenza all’ospedale Villa Sofia, dove per placare gli animi è stato necessario l’arrivo dei carabinieri. È successo ancora una volta al pronto soccorso, dove un uomo in attesa al triage è andato su tutte le furie dopo aver protestato per i tempi di attesa.

Ha spaccato il plexiglass

È stato invitato dall’operatore a calmarsi, ma ha continuato a inveire contro medici e infermieri. Poi è passato alle maniere forti, sferrando pugni contro la barriera divisoria e urlando e minacciando il personale, davanti a decine di pazienti presenti.

Dall’ospedale è così stato chiesto un intervento al 112. I militari arrivati sul posto hanno trovato il plexiglass del desk di accoglienza in frantumi e l’uomo in stato di agitazione. Quest’ultimo è stato identificato e denunciato. Non si sono registrati feriti.

L’aggressione al Civico

L’ultimo caso si era registrato a Palermo a fine febbraio, quando un uomo trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico si è scagliato contro gli operatori. Stava per essere sottoposto alle prime cure quando ha colpito un assistente socio sanitario e un’infermiera che lo stavano assistendo.

L’uomo ha cercato di difendersi, ma ha riportato una frattura al polso ed è stato necessario un intervento chirurgico. Alla donna è invece stato sferrato un pugno in faccia e ha riportato contusioni. Nel lungo elenco di episodi di violenza, anche quello avvenuto nel quartiere Borgo Nuovo nei confronti del 118.

Calci e pugni ai sanitari del 118

L’8 febbraio i soccorritori erano intervenuti in via Prizzi perché era stato segnalato un uomo per terra, colto da malore. Una volta giunti sul posto, sono stati aggrediti da alcuni parenti della persona soccorsa. “Hanno cominciato a sferrare calci e pugni protestando per un presunto ritardo – ha spiegato Fabio Genco, direttore della centrale operativa del 118 della Sicilia occidentale – ostacolando, di fatto, il nostro intervento”.