Palermo, vandali in azione: danneggiata la fontana della Ninfa

PALERMO – Ennesimo sfregio al patrimonio artistico della città di Palermo. Dei vandali hanno danneggiato la Fontana della Ninfa, in piazza Alberico Gentili, progettata da Vincenzo La Barbera e realizzata nel 1635 da Mariano Smiriglio. Con vernice spray arancione e azzurra , i writers hanno imbrattato il marmo esterno della vasca.

La denuncia

A denunciare l’atto vandalico è Francesco Teriaca, dirigente responsabile del coordinamento degli interventi del Coime, il Coordinamento interventi di manutenzione edile del comune di Palermo.

“Da pochi giorni – scrive su Facebook Teriaca – i tecnici e maestranze del Coime avevano riparato la perdita nella condotta, le pompe e l’apparato idrico della fontana di piazza Alberico Gentili. Ma i vandali ancora una volta hanno avuto il sopravvento”.

La rabbia di Teriaca: “Inciviltà senza fine”

Teriaca parla di “inciviltà senza fine (e senza speranza)”. “Questi soggetti inqualificabili si sono addirittura presi la briga di acquistare due flaconi di bagnoschiuma e svuotarli interamente nella vasca, intasando cosi le pompe. Per non parlare di come hanno imbrattato con vernice tutto il marmo esterno della vasca. Naturalmente nessuno ha visto niente. In un momento in cui vi è carenza di uomini e mezzi, rincorrere le emergenze è diventata impresa impossibile”, conclude Teriaca.