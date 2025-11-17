I bandi in anteprima, le confidenze di Cuffaro: Raso, ultimo interrogatorio

L'ex segretario particolare è uno dei 18 indagati

PALERMO – “Vito Raso dimostrava di conoscere, quasi in via esclusiva, le vere intenzioni di Cuffaro – hanno scritto i carabinieri del Ros nell’informativa consegnata in Procura – interessato a candidarsi entro tre anni alla carica di presidente della Regione”.

Quello del fedelissimo Raso, in programma oggi, è l’ultimo dei diciotto interrogatori preventivi. Poi il giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro inizierà la valutazione finale per decidere se applicare o meno agli indagati gli arresti domiciliari.

Raso e il “sistema” Cuffaro

“Torneremo ad avere il pieno controllo”, diceva Raso. Per gli inquirenti sarebbe un uomo chiave del “sistema Cuffaro”. Lavorava come segretario particolare dell’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano.Un ruolo che gli avrebbe consentito di conoscere in anticipo i bandi e di informare gli “amici’ legati all’ex presidente della Regione.

Vito Raso arriva a casa Cuffaro

Da qualche parte custodiva una “carpetta” che Raso avrebbe dovuto nascondere. “Prendi una carpetta… e ce la fai tenere… e te la devi tenere in una stanza diversa… se quando ti serve te la vai a prendere. Senti a me… tu non è che gli devi dare confidenza agli altri”, gli diceva Cuffaro.

Un incarico delicato per uno degli uomini da sempre più legati al politico, di cui è stato segretario particolare e autista ai tempi della presidenza della Regione. Cuffaro parlava di una “lista” di 30-40 persone a cui fare avere in anteprima notizie sui bandi grazie alle “soffiate” di Maria Letizia Di Liberti che dell’assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali è stato dirigente generale fino a quando, scoperta l’inchiesta, il governatore Schifani ha deciso di sospendere sia lei che Raso.

“Aveva in anteprima il bando… questo per gli autistici…tu lo devi dare a qualcuno in particolare?”, chiedeva Raso. “Vito oggi abbiamo fatto una discussione… i bandi prima di essere pubblicati li dobbiamo mandare a tutti i nostri amici…”, rispondeva Cuffaro.