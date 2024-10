Dominio keniano all’XI Palermo International Half Marathon

Splendida prestazione di Joseph Kimeli Kimutai. Per le donne vince Omosa

PALERMO – Un sole estivo ha illuminato la splendida prestazione di Joseph Kimeli Kimutai che ha vinto a passo di record l’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport BMW. Il 32enne atleta keniano della Dinamo Running ha condotto dal primo all’ultimo dei 21,097 Km della mezza maratona tra Mondello ed il centro città.

Il tempo finale con il quale ha chiuso a braccia alzate la sua impresa sul traguardo dell’Antico Stabilimento balneare è di 1:02:23. Migliora di 6 secondi il primato precedente della corsa, stabilito da un altro keniano (Joel Maina Mwangi) nel 2019, quando la gara assegnò il titolo italiano assoluto e a squadre.

“Sono felice del record ma potevo fare ancora meglio – ha detto Kimutai dopo avere tagliato il traguardo – il percorso è affascinante, ma anche molto impegnativo. Il primo tratto di strada leggermente in salita ha richiesto un impegno non indifferente, ma ho tenuto un buon ritmo e alla fine è arrivata una vittoria e, soprattutto, un primato a cui tenevo molto”.

Kimutai, che quest’anno aveva già vinto la Mezza Maratona di Nancy e l’Half Marathon di Firenze, ha stabilito a Mondello il proprio record stagionale, vicino al suo personale centrato lo scorso anno ad Udine con 1:01:46.

A Palermo ha corso ad una media di 2:57, percorrendo l’ultimo km. in 2:40. Il keniano ha preceduto sul traguardo l’eritreo Amaniel Freedom della X-Solid Sport Lab (secondo in 1:04:52) ed il connazionale Nijuru Bonface Fundi dell’Atletica Virtus Lucca (1:05:05). Fuori dal podio, invece, i due burundesi: il giovane Jean Marie Bukuru, 4^ in 1:06:04 ed il veterano (e vincitore delle edizioni 2021 e 2023) Olivier Irabaruta, solo 5^ in 1:06:36.

I vincitori della mezza maratona di Palermo

Primo degli italiani, e vincitore del titolo regionale di Mezza Maratona (la gara era valida per il campionato italiano siciliano assoluto), Alessandro Brancato, 6^ (e primo della categoria SM35) in 1:09:16. Buona anche la prestazione del maltese Andrew Greach che ha festeggiato con l’8^ posto assoluto (in 1:09:16) il suo 46iesimo compleanno.

Tra le donne, il derby keniano della Mezza Maratona è andato alla 29enne Teresiah Kwamboka Omosa nettamente prima sul traguardo di Mondello in 1:15:04, non lontano dal record della corsa stabilito nel 2019 da Anna Incerti con il tempo di 1:14:09.

“Sono soddisfatta della vittoria, ma pensavo di potere centrare il primato della gara – ha svelato la Omosa al suo terzo successo stagionale nella Mezza maratona, dopo Nancy e Firenze – è stato davvero entusiasmante correre qui ad un passo dalla spiaggia per poi arrivare in centro città. Il record? Ci riproverò il prossimo anno”.

La Omosa ha preceduto la vincitrice dell’edizione 2023, la 30enne Cheroben Emily Chepkemoi (1:20:43) che ha pagato un problema muscolare patito lungo la corsa, mentre terza (e prima delle italiane) si è piazzata la 53enne Carla Grimaudo della LIPA Atletica Alcamo in 1:33:25.

“1.301 atleti di cui oltre 500 stranieri”

“Il bilancio dell’intera manifestazione è sicuramente positivo – ha sottolineato il presidente dell’Agex, Nando Sorbello, responsabile dell’intera organizzazione – grazie al supporto delle Istituzioni e degli sponsor privati, sia dal punto di vista tecnico che numerico, abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi quest’anno.

“Abbiamo avuto 1.301 atleti al via di cui, oltre 500 stranieri. Grazie alle donazioni ed al supporto dell’Arcidiocesi e della Nuova Sport Car siamo riusciti a donare un’autovettura alla Missione femminile di Speranza e Carità e, dulcis in fundo, c’è stato anche il record maschile nella Mezza Maratona. Da domani ci proietteremo alla prossima edizione con ancora più entusiasmo”, ha concluso Soerbello.

Trofeo Energia Italia: i vincitori

Nessuna sorpresa, nemmeno nella 10 Km-Trofeo Energia Italia che si è corsa per la prima volta su un percorso che ha ricevuto la certificazione internazionale. Tra le donne ha concesso il bis (aveva già vinto nel 2023) l’ungherese dell’Agex Edit Filo in 38:48, davanti a Laura Ferretto della Team Km Sport (42:12) e Patrizia Strazzeri, sempre dell’Agex (45:41).

Tra gli uomini ha vinto il 23enne azzurro di origine marocchina della Sicilia Running Team, Saharan Zouhir in 31:17 davanti al marocchino Bibi Hamad del Team Atletica (33:49) ed al polacco Gawron Pawel (34:02). Sul traguardo grande entusiasmo anche per chi ha corso senza l’assillo del risultato ovvero i 200 partecipanti alla Cammarata sport walkthon (sempre 10 Km) non competitiva.

“La manifestazione ha confermato in pieno il suo valore – ha affermato l’assessore comunale allo sport, Alessandro Anello –, sicuramente rappresenta una delle iniziative sportive e turistiche di maggiore impatto per la nostra città. Complimenti, davvero, agli organizzatori per lo straordinario lavoro fatto e per avere portato al via oltre 500 podisti stranieri”.