“PANORMUS, La scuola adotta la città”, tra Musica e Mare VIDEO

Presentata oggi la ventiseiesima edizione, dal 9 aprile al 17 maggio

PALERMO – È stato presentata oggi, alla presenza dell’assessora alla scuola Giovanna Marano, dell’assessore alle culture Mario Zito e del compositore e Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo Marco Betta, la XXVI edizione, di “PANORMUS, la scuola adotta la città”. Il tradizionale appuntamento di promozione artistica, culturale e sociale, nato nella primavera del 1994 dalla volontà della scuola e della società civile di riappropriarsi di Palermo e dei suoi spazi e, che vede protagonisti gli studenti palermitani promotori delle bellezze ambientali e artistiche di alcuni dei luoghi simbolo della città, torna dopo due anni di stop forzato.

La manifestazione prenderà il via il 9 aprile e tra laboratori, attività e performance teatrali e musicali, si svolgerà fino al 17 maggio, in alcuni dei luoghi più suggestivi della città come il Foro Italico, il molo S. Erasmo, Mondello, Sferracavallo, l’Arenella, Romagnolo, Settecannoli e La Cala, coinvolgendo oltre alle scuole anche numerose associazioni che operano in quei territori. Quattro weekend ‘aperti’ sul mare (9-10 aprile, 23-24 aprile, 7-8 maggio, 14-15 maggio) in cui studenti e studentesse di 53 scuole (6 scuole dell’infanzia; 4 direzioni didattiche; 27 scuole secondarie di primo grado e SMS, di cui 17 a indirizzo musicale; 6 scuole secondarie di secondo grado e 10 istituti paritari) insieme alle bambine e ai bambini di 19 nidi, animeranno i luoghi simbolo della Palermo marittima.

“Vivere la città al ritmo del suo mare” è il tema di quest’edizione. “Sappiamo che ascoltare il ritmo musicale del mare ci conduce alla riflessione, alla meditazione, a stare bene. Oggi, gli studi di neuroscienza dimostrano che osservare le acque del mare fa sì che il cervello produca serotonina e dopamina, e che il suo inimitabile blu è un potente antistress. La musica, invece, per le emozioni e i sentimenti che suscita è la “voce dell’anima”, linguaggio universale, senza territori né confini, uno strumento principe per edificare dialogo, confronto e pace tra i popoli“ ha dichiarato l’assessora Giovanna Marano che, come di rito, nel corso della conferenza stampa ha consegnato le chiavi della città agli studenti e alle studentesse.

“Panormus. La scuola adotta la città”, infatti, continua a mantenere una vocazione di pedagogia urbana: dall’adozione di siti monumentali e ambientali, il progetto oggi pone il focus sull’approfondimento di tematiche di importante rilevanza sociale come la multiculturalità, l’attenzione alla figura femminile e, quest’anno, il mare e la musica.

“Il progetto “Panormus. La scuola adotta la città” è, ormai da anni, un punto di riferimento fondamentale per la comunità scolastica e per tutta la città“, ha detto il sindaco Leoluca Orlando. “Attraverso questo progetto, la comunità scolastica cittadina esprime un ruolo fondamentale per la promozione e la costruzione dei diritti. Veniamo da due anni di pandemia che hanno sconvolto genitori, studenti, insegnanti, eppure la scuola palermitana nonostante le difficoltà ha dimostrato il proprio valore confermando il forte legame tra scuola, famiglia e territorio. Ci apprestiamo, dunque, a vivere questa manifestazione con entusiasmo per raccontare le bellezze della nostra città e per imparare ad averne cura“.

Martedì 17 maggio il Teatro Massimo organizzerà la giornata conclusiva della manifestazione. Alunne e alunni di diciassette istituti a indirizzo musicale coinvolti nel progetto suoneranno e canteranno sulla scalinata di Piazza Verdi e in alcune delle sale interne del Teatro.

PROGRAMMA

9 – 10 aprile – Foro Italico

S.M.S. A. Pecoraro; nidi d’infanzia Faro, Pellicano, Libellula. Laboratori e performance musicali; racconto e drammatizzazione di storie; lenzuolo scenografico.

9 – 10 aprile – Molo S. Erasmo

D.D. De Amicis; I.C. Di Vittorio; I.C. Rita Borsellino; scuola dell’infanzia Titti School; nido d’infanzia Fantabosco. Riproduzione dipinti dell’artista Maurilio Catalano e drammatizzazione dell’Odissea e delle avventure di Ulisse; attività grafico-pittoriche; creazione strumenti musicali e finestre in 3D riproducono il mare calmo e in tempesta; laboratori musicali e di poesia; rielaborazione del quadro “I colori della vita” di Vincent van Gogh; mostra di acquerelli.

23 – 24 aprile – Mondello

S.M.S. Borgese XXVII Maggio; scuola dell’infanzia Libere Arti; nido d’infanzia Peter Pan. Canto di origine africano; rappresentazione grafica e pittorica del mare e delle onde; “Dal mare…al mare”: viaggio alla scoperta del mondo naturale e ambientale del mare; esplorazione e analisi del paesaggio sonoro Marittimo accompagnati dall’artista della Fondazione Mondo Digitale Pier Alfeo.

23 -24 aprile – Sferracavallo

Istituto Minutoli; I.S. F.P. Cascino; nido d’infanzia Francesca Morvillo. “Il mare: profumi, sapori e tradizione a tavola”; racconto della storia del pesciolino Arcobaleno; canti e costruzione di suoni con materiali naturali.

7 – 8 maggio – Arenella

Educandato Maria Adelaide; I.I.S. Duca Abbruzzi Libero Grassi; I.C. Sferracavallo; I.C. Lombardo Radice, I.C. Karol Woytjla Arenella; scuole dell’infanzia Altarello, Giuseppe Di Matteo, Stella Marina, Withaker; nidi d’infanzia Aquilone, Girasole, Grillo Parlante, La Coccinella, Melograno, Pantera Rosa, Pole Pole, Rallo, Santangelo, Tornatore; La Casa della Musica; C.B.F. Spazio Insieme 0/3. Viaggi virtuali nei luoghi del quartiere Acquasanta; recitazione di poesie; attività sportiva con la canoa; itinerario turistico a tappe; simulazione della navigazione; laboratori di esplorazione, osservazione e scoperta di elementi appartenenti al mondo marino; “Una favola blu…il mare”, realizzazione di piccoli acquari e strumenti musicali; letture e racconti sul mare con percorsi di osservazione, ascolto, manipolazione e percezione sensoriale; costruzione di strumenti musicali con materiale naturale; rappresentazione grafico – pittorica del mare; “La scatola del Mare”: raccolta e custodia dei ” ricordi del mare”; rappresentazione di “C’era una volta Mago Popino”; giochi a quiz a squadre: ” Quanto conosci il tuo territorio?

14 – 15 maggio – Romagnolo

I.C. Sperone Pertini; I.C. R. Guttuso; I.C. Russo Raciti; I.C. G. Scelsa; D.D. Cavallari;Centro Diaconale La Noce Istituto Valdese. Realizzazione di un Diorama a tema spiaggia; creazione di strumenti musicali e racconto di “Colapesce”; “Che suono fa il silenzio? Il suono del mare…”: danza, musica e arte figurativa; “Il mare da ascoltare, il mare da sentire, il mare da rappresentare”: produzioni artistiche, musicali e danza.

14 – 15 maggio – Settecannoli

Istituto Galileo Galilei Laboratorio di movimento con simulazione del mare e delle onde e realizzazione di

strumenti musicali

14 – 15 maggio – La Cala

I.I.S.S. Ferrara; I.I.S.S. Gioeni Trabia; I.C. Maneri Ingrassia Don Milani; I.C. Manzoni Impastato; I.C. Perez – Madre Teresa di Calcutta; I.C. Boccone; I.C. Mattarella Bonagia; CPIA Nelson Mandela ex Palermo; D.D. Gabelli; D.D. Garzilli; I.C. A. Ugo; S.M.S. Vittorio Emanuele Orlando; I.I.S. Damiani Almeyda Crispi; Istituto Maria SS. Del Rosario; nidi d’infanzia Filastrocca, Papavero, Maria Pia di Savoia; ECONIDO; Società Cooperativa Sociale Pueri. Laboratorio di costruzione aquiloni, di pittura e nautica; illustrazioni grafiche della leggenda di “Colapesce” e canti popolari siciliani; realizzazione con materiali di riciclo di strumenti

musicali che evocano il suono del mare; creazione di un lenzuolo dipinto che riproduce il mare; canti e recite con abiti a tema; mostra fotografica e performance musicale; lettura di poesie sul mare accompagnate da musica; visite didattiche, proiezioni cinematografiche e laboratori teatrali e di movimento. Le associazioni che hanno partecipato e collaborato con le scuole: A.S.D. Tecnonaval

Team Canoa, Team progetto Open Space, YOLK Ente Terzo Settore (ETS), Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina “Progetto Odisseo”; Associazione Lisca Bianca; Lega Navale; ACSI Delegazione Sicilia Occidentale; A.S.D. Albaria.

Per maggiori informazioni Portale Scuola del Comune di Palermo https://portalescuola.comune.palermo.it/ email portalescuola1@comune.palermo.it