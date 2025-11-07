Le figlie Elena e Marika si sono rivolte al Tribunale di Monza

LICATA (AGRIGENTO) – Quattordici anni senza una risposta, una notizia, un barlume di speranza. Per questo adesso è stata chiesta la dichiarazione di morte presunta per Paola Casali, la donna scomparsa il 20 febbraio 2011 da Licata, in provincia di Agrigento. L’istanza è stata depositata al Tribunale di Monza dalle figlie Elena e Marika Masia, assistite dall’avvocato Alessia Modesti.

Le donne hanno intrapreso questo difficile percorso legale, nella speranza di dare un contorno giuridico a un’assenza che dura da troppo tempo. Paola Casali, 49 anni all’epoca dei fatti, viveva a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza. Quel giorno di febbraio si dissolse nel nulla: la denuncia fu presentata immediatamente dal marito, Danilo Masia, ma le indagini non hanno mai prodotto esiti concreti. Nessuna traccia, nessun contatto, nessun indizio utile.

Un caso che fu al centro delle cronache

Il caso, che allora attirò anche l’attenzione della stampa nazionale, non ha mai avuto uno sviluppo definitivo. Ora il Tribunale di Monza ha preso in carico l’istanza, avviando la procedura prevista dalla legge. Il primo passo è un appello pubblico: “Chiunque abbia notizie utili sulla scomparsa di Paola Casali – si legge nel provvedimento – è invitato a comunicarle al Tribunale entro sei mesi dalla presente pubblicazione.”

Solo al termine di questo periodo, e in assenza di elementi nuovi, il giudice potrà pronunciarsi sull’eventuale dichiarazione di morte presunta. Un iter delicato, che non cancella il dolore, ma cerca di dare una forma a una scomparsa ancora sospesa tra mistero e speranza.

L’inchiesta

Per la scomparsa della signora era stato iscritto sul registro degli indagati un fruttivendolo di Niscemi, nel Nisseno. L’uomo è stato invitato a comparire dalla Procura di Agrigento, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’inchiesta per la scomparsa di Paola era stata archiviata, poi riaperta.

