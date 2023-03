Matteo, a 12 anni è il primo non vedente del paraclimbing VIDEO

"Voglio lanciare un appello a tutti quelli che, come me, hanno una disabilità: lo sport è per tutti, non solo per i normodotati", dice.

RAGALNA – “Sognare oltre la disabilità”. È stato Ragalna il palcoscenico della gara Speed (arrampicata veloce), organizzata da Etna Climbing Ragalna, che si è svolta sabato scorso sulle pareti attrezzate all’interno dell’ Istituto Comprensivo G. Marconi nel tracciato SPEED U10/U12 e U14 su parete di 8,50 metri.

Questa gara ha visto partecipare un ginnasta molto particolare, Matteo, 12 anni, primo e unico atleta di arrampicata non vedente. “Voglio lanciare un appello a tutti quelli che, come me, hanno una disabilità. Lo sport è per tutti, non solo per i normodotati, ma per tutti, per tutti, per tutti”. Matteo arriva in cima e le lacrime dei tanti presenti, dopo il silenzio durante l’arrampicata, tra stupore, felicità e incredulità, hanno il sopravvento. Applausi a scena aperta.

Grazia Cirnigliaro è la mamma di Matteo: “Oggi sono emozionata. Mio figlio parteciperà alla sua prima gara di arrampicata. Non avrà competitor perché lui è il pioniere, ma spero che tutto questo possa essere da stimolo per altri ragazzi come lui”. Matteo da diverso tempo voleva cimentarsi nel freeclimbing. “Non trovavamo un istruttore che permettesse a Matteo di intraprendere questo percorso sportivo, troppo difficile, troppe responsabilità. Ma l’anno scorso incontriamo Serena Acquaviva, un’istruttrice del Cus Catania, che non ha esitazioni. Il Cus e il suo Presidente aprono le porte a mio figlio“.

Sabato Matteo si è arrampicato arrivando in cima. Presente durante la gara Cristina Cascone, direttrice tecnica della Nazionale di Paraclimbing che a maggio sarà impegnata nella prima tappa di coppa del mondo. “Molto probabilmente il Paraclimbing entrerà di diritto come disciplina sportiva alle Paralimpiadi di Los Angeles nel 2028, ma oggi i nostri occhi e le nostre emozioni sono per Matteo che ha lanciato un messaggio importante a tutti, non ho trattenuto le lacrime”. Ha vinto Matteo.