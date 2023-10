Il Parco dell’Etna e la vendemmia di chi è in debito con la Giustizia

Protagonisti i ragazzi dell'istituto penale per minori di Acireale

CATANIA – Al Parco dell’Etna si vendemmia il “Ricercato”, il vino prodotto grazie alla collaborazione tra l’ente Parco dell’Etna di Nicolosi, l’Istituto Agrario di Catania e l’Istituto Penale per Minorenni di Acireale.

Una iniziativa di solidarietà, ormai al decimo anno, alla quale hanno prendono parte anche alcuni studenti delle scuole della cittadina etnea e che ha raccolto le simpatie dei docenti e degli educatori che, con il loro impegno e la loro professionalità, insieme ai funzionari dell’Ente Parco, si sono messi al servizio di un progetto di rieducazione, ma anche di integrazione, che ha già mostrato il suo valore in termini sociali, culturali, agricoli ed enologici.

Sia gli studenti dell’Istituto Agrario, sia gli ospiti dell’Ipm, infatti, si cimentano nell’attività di coltivazione delle uve del vigneto del Parco, nella loro raccolta e nella conseguente trasformazione, prendendo parte all’intero ciclo produttivo di quello che è diventato un vino cult, il “Ricercato”, appunto, divenuto famoso proprio per le modalità attraverso le quali si realizza e per il messaggio di reale solidarietà, recupero e reinserimento sociale da cui origina.

“Si tratta di una iniziativa rivolta a giovani che hanno sbagliato”, ha detto l’on. Salvo Fleres, ex Garante dei diritti dei detenuti, promotore dell’iniziativa, “ma che stanno pagando il loro debito con la giustizia, utilizzando il tempo dedicato alla pena per imparare un lavoro, che darà loro notevoli opportunità occupazionali”. A questo punto c’è solo da augurarsi di poterli rivedere all’opera per la undicesima vendemmia.