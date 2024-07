Parigi 2024: Italia da record, mai così tanti atleti alle Olimpiadi

Il Coni ha inviato la lettera al Cio

ROMA – Manca sempre meno alle Olimpiadi di Parigi, che avranno inizio ufficialmente il 26 luglio. Il Coni ha definito e inviato al Cio la lista degli atleti qualificati: saranno 403 (209 uomini e 194 donne).

Mai così tanti nella storia dello sport italiano per una spedizione che Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha definito “da record” in vista delle Olimpiadi.

“E potevano essere ancora di più”, ha detto Malagò. “Non ci si deve mai accontentare, ma siamo molto felici”. Dunque la spedizione azzurra a Parigi supera comunque le 400 unità, questo nonostante le mancate qualificazioni dell’Under 21 di calcio e della nazionale di basket, che è stata eliminata nel pre-olimpico dalla Lituania.

“Ne siamo consapevoli c’è un’evidente sproporzione tra i componenti individuali e di squadra e se nel calcio era lecito aspettarsi di più, nella pallacanestro hanno pesato anche gli infortuni” ha aggiunto Malagò.

“Già, rispetto a Tokyo non ci saranno baseball e softball che torneranno a Los Angeles insieme al Lacrosse”. Quattro, infatti, le squadre qualificate: le maschili e femminili di pallavolo e pallanuoto. A loro si appoggerà l’Italia per cancellare lo zero nella casella delle medaglie a squadre dell’Olimpiade giapponese del 2021.