Pasqua a Catania, il messaggio di Renna: “Preghiamo per la Pace”

VIDEO - L'arcivescovo della città etnea: "A scuola di speranza"

CATANIA – È un messaggio pressante e urgente, quello di monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania in vista della pasqua di quest’anno. L’augurio è per la Pace, è mai come quest’anno assume un valore drammatico per i tanti focolai di guerra attualmente accesi e che riguardano anche l’Europa. “Dal mistero della Pasqua impariamo a vivere, anzi re-impariamo a vivere, perché se l’umanità è sull’orlo di un conflitto di vasta portata e Paesi cristiani o che credono in un Dio Unico sono in guerra, vuol dire che dobbiamo tornare alla lezione della croce” sono le parole del massaggio presentato stamani in Arcivescovado.

Pasqua a Catania, il messaggio di Renna

Il messaggio di Renna non guarda soltanto al venerdì santo della Storia, ma punta alla domenica di Resurrezione, alla Speranza. “Viviamo il nostro tempo non come chi non sa se Cristo risorgerà: sappiamo che è risorto e che se la croce è ciò che ci fa credere, come diceva il filoso Pascal, ciò in cui crediamo è la vittoria della croce e della risurrezione” scrive.

“Buona Pasqua! Andiamo a scuola di speranza: passiamo dal cenacolo dove Cristo lava i piedi ai suoi, dal Getsemani dove invita a deporre le armi, dalla strada della croce dove incontra la pietà” è l’augurio del pastore della Chiesa catanese. E conclude: “E i nostri occhi spingano persino oltre la morte, che non può essere la scelta intenzionale davanti al dolore di un morente: anche nel dolore, la pietà e le cure pietose ci fanno rispettosi del dono della vita”.