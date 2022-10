Paternò, l’Associazione forense ha eletto il nuovo direttivo

E' Flavia Indaco il nuovo presidente.

1' DI LETTURA

PATERNO’. Si è tenuta questa mattina l’assemblea dell’Associazione forense di Paternò chiama ad eleggere il nuovo direttivo. L’associazione ha eletto i seguenti avvocati: Flavia Indaco presidente, Maria Carmela Di Mattea vice-presidente, Maria Grazia Pannitteri, Antonia Lo Presti, Sara Borzì, Paolo La Spina, Antonio Torrisi, Tommaso Rao e Giuseppe Gulisano. (La foto intera è in coda all’articolo)

Le parole della neo presidente

“Ringrazio chi si è reso disponibile a lavorare per tutti noi avvocati del circondario di Paternò – spiega Flavia Indaco -. Certamente noi come associazione non siamo chiamati a risolvere i problemi della Giustizia. A noi avvocati è demandato il compito primario di difendere i diritti di tutti i cittadini svolgendo il nostro mandato con decoro e nel rispetto del cliente e dei colleghi. A noi è delegato il compito di favorire la formazione, l’informazione giuridica e coltivare i rapporti con l’unico presidio di giustizia presente a Paternò, il GdP.

Auspico un lavoro collettivo di continua sinergia con tutti gli avvocati di Paternò .

Un grazie alla presidente uscente Maria Grazia Pannitteri per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni”.