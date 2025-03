Il racconto di un cittadino

PATERNÒ (CATANIA) – Ignoti hanno tentato, nella notte, di portare via il quadro raffigurante Santa Barbara, posto all’interno dell’edicola votiva di piazza Indipendenza a Paternò. I ladri hanno rotto il vetro protettivo e per qualche ragione non sono poi riusciti a trafugare l’immagine della Santa Patrona.

Una edicola che, nei giorni dedicati alla festa Patronale, è protagonista, il 5 dicembre, per l’omaggio delle rose che i portatori delle candelore fanno all’ingresso della piazza.