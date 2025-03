Scontro fra moto sulla Strada Statale 121: due feriti

Coinvolti un 44enne di Aci Catena ed un 48enne di Misterbianco

PATERNÒ (CATANIA) – Incidente stradale lungo la Strada Statale 121, in contrada Schettino, territorio di Paternò. Due i mezzi coinvolti, si tratta di due moto, e due i feriti. Si tratta di un 44enne di Aci Catena ed un 48enne di Misterbianco. Per fortuna non avrebbero riportato ferite particolarmente gravi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 provenienti dalle postazioni di Adrano e di Belpasso. I malcapitati sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Ad occuparsi dei rilievi, gli agenti della Polizia Locale di Paternò.

I due feriti erano alla guida delle due moto e stavano viaggiando in direzione Paternò, insieme ad un gruppo di altri motociclisti, quando ad un tratto uno di loro ha iniziato a perdere il controllo del mezzo rovinando a terra e l’altro, nel tentativo di evitarlo, spostandosi sulla destra, è finito con le ruote nell’erba, al di là dell’asfalto, scivolando e cadendo a terra anche lui. La circolazione stradale ha subito dei rallentamenti.