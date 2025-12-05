Si spezza una candelora: la buca sull’asfalto provoca l’incidente

Nel corso dei festeggiamenti per la Santa Patrona

PATERNÒ (CATANIA) – Sarebbe stata una buca presente sull’asfalto, in via Circumvallazione, a causare l’incidente che si è verificato a Paternò durante la processione della festa in onore della Santa Patrona, Barbara.

Uno dei portatori della candelora dei panificatori avrebbe messo involontariamente il piede proprio sulla buca. Da lì, il movimento brusco che ha causato la rottura del cereo. Con il portatore che ha rimediato una storta. Per fortuna nessun altro fedele è rimasto ferito.

La candelora, ovviamente, non ha più potuto partecipare alla processione ed è stata portata via successivamente con l’utilizzo di un carroattrezzi.