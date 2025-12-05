 Paternò, si spezza una candelora: la buca e l’incidente
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Si spezza una candelora: la buca sull’asfalto provoca l’incidente

Nel corso dei festeggiamenti per la Santa Patrona
PATERNÒ
di
1 min di lettura

PATERNÒ (CATANIA) – Sarebbe stata una buca presente sull’asfalto, in via Circumvallazione, a causare l’incidente che si è verificato a Paternò durante la processione della festa in onore della Santa Patrona, Barbara.

Uno dei portatori della candelora dei panificatori avrebbe messo involontariamente il piede proprio sulla buca. Da lì, il movimento brusco che ha causato la rottura del cereo. Con il portatore che ha rimediato una storta. Per fortuna nessun altro fedele è rimasto ferito.

La candelora, ovviamente, non ha più potuto partecipare alla processione ed è stata portata via successivamente con l’utilizzo di un carroattrezzi.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI