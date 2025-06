Paternò, visita del presidente della Commissione parlamentare periferie

Al centro dell'attenzione la sicurezza e la vivibilità dei quartieri esterni

CATANIA – In occasione della Giornata nazionale delle Periferie, Alessandro Battilocchio, Presidente della “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie”, ha visitato Paternò nel pomeriggio di sabato 28 giugno 2025.

Focus su sicurezza e vivibilità dei quartieri

Accompagnato dall’Europarlamentare Marco Falcone, dal Consigliere Comunale Michele Russo, dal segretario comunale Francesco Rinina e dalla segreteria Comunale del partito, Battilocchio ha posto l’attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza e alla vivibilità dei quartieri più periferici della città. Il messaggio è chiaro: le periferie non devono essere luoghi marginali, ma devono tornare a essere spazi di opportunità e sviluppo. Sicurezza, presenza dello Stato e operosità sono considerati i punti di partenza per un reale cambiamento.

L’impegno dello Stato

“La nostra presenza qui a Paternò è per ribadire che lo Stato è presente, le istituzioni ci sono e in termini di legalità e di rispetto delle regole non sono disponibili a fare passi indietro”, ha affermato Battilocchio. “Ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro svolto, meritano tutta la nostra fiducia, il nostro rispetto e la nostra riconoscenza. Siamo qui oggi anche per rafforzare e rendere più efficace il loro lavoro sul territorio”, ha concluso il Presidente della Commissione.

Un percorso di confronto e politiche inclusive

La visita si inserisce in un percorso più ampio di confronto con le amministrazioni locali e di impegno per promuovere politiche pubbliche più eque e inclusive. L’obiettivo è affrontare concretamente le criticità e costruire risposte concrete. Forza Italia Paternò ha espresso gratitudine per la presenza di Battilocchio, sottolineando l’importanza di una politica che sappia ascoltare e agire, soprattutto nelle aree dove il disagio sociale si manifesta con maggiore evidenza.