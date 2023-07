Patti, tragedia della strada: perde la vita un quarantenne

E' accaduto questa mattina. Inutile, l'arrivo dei soccorsi

PATTI (MESSINA) – Tragedia, questa mattina poco dopo le 11, lungo lo scorrimento veloce che collega il casello autostradale di Patti alla frazione Marina. In un incidente stradale autonomo, ha perso la vita un motociclista di 40 anni, Michele Arduca: originario di Marsala era residente a Reggio Calabria.

Il tratto stradale coinvolto nell’incidente è noto per essere particolarmente pericoloso, per via di un asfalto frastagliato e di una curva che risulta essere poco visibile.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il centauro abbia perso il controllo della sua moto proprio mentre affrontava la curva, finendo oltre le “barriere di protezione” e terminando rovinosamente a terra. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, guidata dal comandante Massimiliano Fiasconaro.

L’arrivo dei soccorsi

I soccorsi sono stati tempestivi, con l’arrivo dell’ambulanza che ha prontamente trasportato il giovane motociclista all’ospedale di Patti. Tuttavia, purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Michele Arduca è giunto privo di vita al nosocomio pattese.