Paura a Bagheria: crolla una palazzina in via Serradifalco – VIDEO

Vigili del fuoco e unità cinofile in azione

BAGHERIA (PALERMO) – Momenti di paura a Bagheria, in provincia di Palermo, per il crollo di una palazzina. E’ successo nella serata di ieri, 16 settembre, quando è stato lanciato l’allarme da via Serradifalco. Si è temuto il peggio, ma in base alle informazioni di chi abita nella zona, la struttura era disabitata al momento del crollo.

L’intervento

I soccorritori hanno però ugualmente fatto entrare in azione le unità cinofile, che hanno passato al setaccio l’area in cui si è verificato il crollo. Dopo accurati controlli tra le macerie, è arrivata la conferma che non sono rimaste coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici comunali e i carabinieri. In corso le indagini per stabilire le cause del cedimento.

Verifiche e controlli anche in città

I vigili del fuoco sono intervenuti a fine settembre in via Oreto, nella zona della stazione centrale a Palermo, per un’altra palazzina a rischio crollo. In questo caso si trattava di una stuttura di cinque piani. Sono stati effettuati sopralluoghi sia all’esterno che all’interno della palazzina. Tre le famiglie che in quell’occasione hanno dovuto lasciare la propria abitazione, dieci persone in tutto.