Paura a Palermo, cede griglia: ragazzina finisce nei sotterranei FOTO

L'undicenne ha fatto un volo di sei metri

PALERMO – Una ragazzina di 11 anni è sprofondata mentre percorreva le grate che si trovano nei pressi del centro commerciale Mediaworld, in viale Regione Siciliana, nella zona di via Perpignano. La griglia in metallo ha ceduto e l’adolescente è finita nei sotterranei dei grandi magazzini. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:15 di oggi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono dovuti imbracare e sono scesi per recuperare la ragazzina che ha fatto un volo di sei metri, riportando diverse fratture. Dopo aver proceduto alla immobilizzazione sulla barella, la piccola è stata affidata alle cure del personale 118 ed è stata trasportata all’ospedale pediatrico Di Cristina.

Sul posto presente anche il personale della Polizia di Stato e il personale del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) dalla sede centrale.

Sono al momento in corso le indagini per valutare le cause dell’accaduto.