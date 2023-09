Pd in conclave all’Ars, il gruppo parlamentare incontra Barbagallo

Al centro il tema delle ex Province

PALERMO – Pd in conclave all’Assemblea regionale siciliana. Il gruppo parlamentare dem, guidato da Michele Catanzaro, ha incontrato il segretario regionale Anthony Barbagallo. “È stata una riunione importante per mettere a fuoco i temi principali dell’azione parlamentare”, sottolinea Catanzaro. Tra i diversi temi affrontati quello delle ex Province.

Il nodo Province

“Ancora una volta – dice Catanzaro- il governo regionale, con la complicità di quello nazionale, prende tempo e rinvia ogni decisione mantenendo l’ex Province nel limbo. Il Pd ha presentato un ddl per il ritorno all’elezione diretta, ma in questo momento ciò che conta è assicurare agli enti intermedi le risorse necessarie alle loro attività”.