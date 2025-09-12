Pedalate e progetti green: Palermo abbraccia la mobilità sostenibile

Dal 16 al 22 settembre: la settimana europea della mobilità

PALERMO – Promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni pulite e intelligenti. Dal 16 al 22 settembre Palermo ospiterà la settimana europea della mobilità.

L’iniziativa istituita dalla Commissione Europea nel 2002 che coinvolge ogni anno tantissime città dell’Unione promuovendo pratiche di trasporto ecologiche e sensibilizzando cittadine e cittadini sulle tematiche legate alla mobilità sostenibile.

Il programma

Progetti, passeggiate in bici notturne e diurne, laboratori, incontri ed eventi musicali compongono l’articolato programma che il Comune di Palermo ha redatto per l’occasione.

Tutto avrà inizio con la conferenza stampa di presentazione martedì 16 settembre ai Cantieri Culturali della Zisa. Qui, istituzioni, cittadini, docenti e attivisti, si incontreranno per discutere delle azioni e dei progetti da mettere in campo per la mobilità sostenibile.

L’indomani, giorno 17, ci sarà invece la presentazione del progetto “A scuola in bici” per la mobilità scolastica in bicicletta.

Le passeggiate

Giorno 18 ci sarà il primo giro serale in bici. L’appuntamento è davanti la sede del CNR di via Ugo La Malfa alle 21. Giorno 19, invece, il “Viaggio indietro nel tempo”. Si percorreranno le vie del centro città a bordo dello storico autobus degli anni 60 dell’Amat. L’appuntamento è alle 18 a piazza Alcide De Gasperi. Un gruppo musicale suonerà live per tutto il percorso.

Sabato 20, a partire dalle ore 10, a Piazza Castelnuovo, si darà il via alla pedalata “Millemila bici” attraverso le principali strade del capoluogo. Si proseguirà poi con “La ciclopolitana di Palermo” alle 11:15.

La passeggiata animata con sei fermate ed un gioco legato alla mobilità lenta, con squadre di concorrenti e fornitura gadget per i giocatori. Ma non è finita qui, alle 17:30 al Giardino Inglese ci sarà la lettura animata per ragazzi “Tutti in bicicletta”.

Gli ultimi appuntamenti

A chiudere il programma saranno due “pedalate”. Una, domenica 21 in occasione del “Car Free Day- Liberiamo la Città”, che vedrà la chiusura al transito veicolare della via Libertà (partenza alle 10 dal porticciolo dell’Arenella con destinazione Mondello). L’altra, la “Bike To School”, organizzata dagli alunni dell’istituto Alberico Gentili di Palermo, lungo l’asse Dante-Praga, lunedì 22 dalle 7 alle 11.

Sempre l’ultimo giorno, alle 10, presso l’Istituto Comprensivo Colozza Bonfiglio, sarà possibile partecipare ad una attività laboratoriale finalizzata a sensibilizzare gli alunni della scuola sui temi della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e del rispetto delle regole del Codice della Strada, grazie al supporto dell’Ufficio educazione stradale della polizia municipale.

Carta: “Vi aspettiamo numerosi”

Commenta positivamente il progetto l’assessore alla mobilità sostenibile Maurizio Carta. “Si tratta di un ricco palinsesto di iniziative – spiega a LiveSicilia – grazie alla generosa disponibilità di numerosi enti e associazioni, alla regia dell’Assessorato alla mobilità sostenibile e dei suoi uffici, e alla Polizia Municipale che ringrazio per il prezioso lavoro di sensibilizzazione dei portatori di interessi e di composizione del programma”.

“A partire dal 16 settembre si avvicenderanno iniziative educative, ludiche e conviviali che ruoteranno attorno al tema della ciclabilità urbana, del ruolo del trasporto pubblico locale di massa, delle strade conviviali e delle piazze scolastiche, della sicurezza e della accessibilità universale”.

“La mobilità sostenibile – conclude l’assessore – è una questione cruciale per consolidare il diritto alla mobilità di tutte e tutti ma è anche un’idea di città. Vi aspettiamo numerosi, soprattutto se in bicicletta, in autobus, in tram, a piedi”.