La donna ha trovato il coraggio di denunciare

I carabinieri di Rosolini hanno arrestato un 31enne di Avola per atti persecutori nei confronti della ex compagna. La donna ha trovato il coraggio di denunciare il comportamento molesto dell’uomo che consisteva in centinaia di chiamate e messaggi giornalieri e in veri e propri appostamenti sotto la sua abitazione.

Il calvario

Comportamenti che l’hanno costretta a cambiare le proprie abitudini di vita per sottrarsi alle sue pressioni. L’indagato è finito agli arresti domiciliari.