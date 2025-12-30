Da Papa Francesco a Pippo Baudo, chi ci ha lasciato nel 2025 – FOTO

La lista dei personaggi famosi morti nell'anno che ci lasciamo alle spalle è lunghissima

Il 2025 si chiude con un numero rilevante di perdite che ha coinvolto personalità di primo piano del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica, dello sport e della moda ma anche leader globali. Nel corso dell’anno, il mondo ha detto addio a celebrities riconosciute a livello nazionale e internazionale che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Personaggi longevi, capaci di attraversare più generazioni, spesso definiti “immortali” per il peso della loro eredità. Ricordiamoli uno per uno.

Rosita Missoni, 2 gennaio 2025

Rosita Jelmini Missoni se ne è andata a 93 anni. Cresciuta in una famiglia di artigiani della sartoria, nel 1953 sposò Ottavio Missoni. Nello stesso anno, la coppia avviò a Gallarate un piccolo laboratorio specializzato nella maglieria. Da quell’iniziativa prese forma un percorso destinato a durare decenni e a segnare la storia della moda italiana.

Jean-Marie Le Pen, 7 gennaio 2025

Politico, fondatore e leader storico del Front National (poi RN), è morto a 96 anni. Protagonista della scena politica francese per decenni, arrivò al ballottaggio presidenziale nel 2002. Si è spento a Garches, dopo settimane di ricovero in una struttura sanitaria.

Rino Tommasi, 8 gennaio 2025

Giornalista e telecronista sportivo, voce storica di tennis e boxe, se ne è andato a 90 anni, a Roma, dopo una lunga malattia. Ha unito rigore tecnico e chiarezza divulgativa,diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati.

Oliviero Toscani, 13 gennaio 2025

Fotografo e creativo di fama nazionale, è morto a 82 anni all’ospedale di Cecina (Livorno). Era affetto da amiloidosi, una rara malattia sistemica che può colpire diversi organi e tessuti del nostro organismo. Noto soprattutto per le campagne Benetton, ha legato advertising e temi sociali a immagini dure e provocatorie destinate a colpire l’opinione pubblica.

Oliviero Toscani (Foto Instagram)

David Lynch, 16 gennaio 2025

Il regista statunitense, che ha diretto film come “Mulholland Drive” e la celeberrima serie “Twin Peaks”, è morto a 78 anni. Soffriva di enfisema dal 2020. Premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes, insignito di un Leone d’oro alla carriera nel 2006 e di un Oscar alla carriera nel 2020, ha inciso profondamente sul cinema statunitense, spingendolo verso territori più estremi attraverso uno stile autoriale cupo e fortemente visionario.

Gene Hackman, 18 febbraio 2025 (data presunta)

L’attore, due volte premio Oscar, è stato rinvenuto senza vita insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane nella residenza di famiglia a Santa Fe, in New Mexico, il 26 febbraio 2025. Il 95enne, che si era ritirato dalla vita pubblica nel 2000, soffriva di una grave malattia cardiovascolare e di una forma avanzata di Alzheimer. A causare la sua morte, avvenuta a pochi giorni di distanza da quella della moglie, è stata una sindrome polmonare da hantavirus, una rara infezione virale trasmessa attraverso le deiezioni dei roditori.

Eleonora Giorgi, 3 marzo 2025

L’attrice romana, protagonista del cinema italiano tra anni ’70 e ’80 e volto tv, se ne è andata a 71 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Il 25 novembre 2023 annunciò in tv avere il cancro. Nonostante diversi cicli di chemioterapia e un intervento chirurgico, la malattia continuò a progredire, estendendosi ad altri organi fino a interessare anche il cervello. Si è spenta in una clinica romana.

Eleonora Giorgi (Foto da video)

Bruno Pizzul, 5 marzo 2025

Giornalista sportivo e telecronista Rai, voce storica della Nazionale e dei grandi tornei, è morto all’ospedale di Gorizia all’età di 86 anni. Originario di Udine, raccontò Mondiali ed Europei con uno stile sobrio e riconoscibile. Salutò le telecronache nell’agosto del 2002 con Italia-Slovenia, per poi proseguire l’attività televisiva in programmi Rai come “Domenica Sprint” e “La Domenica Sportiva”.

Nadia Cassini, 18 marzo 2025

Icona di bellezza e volto simbolo della commedia sexy all’italiana, nonché una delle prime sex symbol delle reti televisive di Silvio Berlusconi, è morta a Reggio Calabria all’età di 76 anni a causa di un cancro ai polmoni che in seguito si estese al fegato.

Nadia Cassini (Foto da video)

Richard Chamberlain, 29 marzo 2025

L’attore statunitense è scomparso all’età di 90 anni a causa di un ictus che lo ha colto mentre si trovava nella sua casa alle Hawaii. Divenuto celebre negli anni ‘60 grazie alla serie televisiva “Dr. Kildare”, ottene enorme successo con titoli come “Shōgun” e “Uccelli di rovo”, adattamento del romanzo di Colleen McCullough, in cui vestì i panni di padre Ralph recitando accanto a Rachel Ward.

Val Kilmer, 1 aprile 2025

L’attore, noto per aver recitato in film quali “Top Gun”, “The Doors” e “Batman Forever”, è morto a 65 anni, a Los Angeles, a causa di una polmonite. Era sopravvissuto ad un cancro alla gola.

Antonello Fassari, 5 aprile 2025

Il popolare attore è morto a Roma all’età di 72 anni. Soffriva di angina pectoris. Aveva mosso i primi passi in teatro. La grande notorietà arrivò nei primi anni ‘90 con “Avanzi”, programma cult di Rai3 ideato da Serena Dandini, e in seguito grazie a “I Cesaroni”, la serie tv dove interpretava il personaggio dell’oste Cesare. Nei suoi ultimi mesi di vita era tornato sul set per lavorare alle nuove puntate della serie di Canale 5.

Antonello Fassari (Foto da video)

Mario Vargas Llosa, 13 aprile 2025

Scrittore e drammaturgo peruviano, Nobel per la Letteratura nel 2010, si è spento a Lima all’età di 89 anni. All’interno della sua vasta produzione letteraria figurano opere come “La città e i cani” (1963), “La casa verde” (1966), “Conversazione nella Cattedrale” (1969) e “Pantaleone e le visitatrici” (1973).

Papa Francesco, 21 aprile 2025

Nato Jorge Mario Bergoglio, è morto all’età di 88 anni nella residenza di Santa Marta a causa di un ictus cerebrale seguito da coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile. Il Pontefice era reduce da una lunga degenza per una polmonite bilaterale con uno scompenso cardiaco. Nato a Buenos Aires e primo di cinque figli, apparteneva a una famiglia della piccola borghesia di origini piemontesi e liguri.

Papa Francesco (Foto da video)

Nino Benvenuti, 20 maggio 2025

La leggenda del pugilato italiano è morta a 87 anni dopo una lunga malattia. Oro olimpico ai Giochi di Roma del 1960 e successivamente campione del mondo dei pesi medi, dopo aver lasciato l’attività agonistica prese parte a diversi film tra cui “Vivi o preferibilmente morti” e “Mark il poliziotto spara per primo”. Fu anche commentatore per la Rai.

Arnaldo Pomodoro, 22 giugno 2025

Scultore di fama internazionale, celebre in particolare per le sue sfere monumentali in bronzo, si è spento nella sua abitazione milanese alla vigilia del suo 90esimo compleanno. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione che porta il suo nome. Era fratello di Giò Pomodoro, anch’egli artista e scultore, scomparso nel 2002.

Lea Massari, 23 giugno 2025

L’attrice romana se ne è andata a 91 anni. Esordì nel 1954 sotto la direzione di Mario Monicelli che, colpito dal suo talento, e le affidò il ruolo di Agnese in “Proibito”. La sua carriera proseguì al fianco di alcuni dei maggiori registi italiani. Lavorò con Sergio Leone ne “Il colosso di Rodi” e con Dino Risi in “Una vita difficile”, condividendo la scena con attori del calibro di Alberto Sordi, Silvana Mangano e Vittorio Gassman.

Alvaro Vitali, 24 giugno 2025

Si è spento a Roma all’età di 75 anni. Attore e comico tra i volti più riconoscibili del cinema italiano, negli anni ’70 raggiunse una grande popolarità grazie al personaggio di Pierino e a una lunga serie di pellicole legate al filone della commedia sexy all’italiana. Negli anni ’90 la sua carriera subì una battuta d’arresto. Nato il 3 febbraio 1950, due settimane prima di morire era stato ricoverato per una broncopolmonite recidivante.

Alvaro Vitali (Foto Instagram)

Ozzy Osbourne, 22 luglio 2025

Cantante e icona heavy metal, frontman dei Black Sabbath e poi solista, è morto a 76 anni a causa di un arresto cardiaco dovuto a un infarto miocardico acuto. Era anche affetto dal morbo di Parkinson. Il musicista era diventato una figura popolare anche al di fuori della musica grazie al reality “The Osbournes” trasmesso tra il 2002 e il 2005.

Hulk Hogan, 24 luglio 2025

La leggenda del wrestling è morta a 71 anni nella sua casa di Clearwater, in Florida, a causa di un arresto cardiaco. Conquistò sei titoli mondiali Wwf/Wwe e altrettanti nella Wcw, affermandosi come una delle figure più iconiche e immediatamente riconoscibili della cultura pop statunitense. Partecipò a più di una dozzina di film e a numerose produzioni televisive. Tra le più celebri apparizioni resta quella in “Rocky III”, in cui condivise il set con l’amico Sylvester Stallone affrontandolo sul ring.

Adriana Asti, 31 luglio 2025

L’attrice milanese si è spenta a 94 anni in una clinica romana dove era ricoverata da circa 20 giorni. Nel corso della sua carriera durante la quale è apparsa in quasi 60 film, ha lavorato con registi come Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci.

Pippo Baudo, 16 agosto 2025

Il re della tv nazional-popolare, originario di Militello in Val di Catania, è morto a Roma all’età di 89 anni. Gli esordi risalgono ai primi anni ‘60 con trasmissioni come “Settevoci”, da cui prese avvio un percorso che lo portò al timone di alcuni dei varietà più seguiti della Rai, tra cui “Fantastico”, “Serata d’onore” e “Domenica In”. Il conduttore siciliano detiene il primato assoluto di conduzioni del Festival di Sanremo, con tredici edizioni tra il 1968 e il 2008, sette delle quali anche come direttore artistico. Fu anche uno dei più importanti talent scout della televisione italiana.

Pippo Baudo (Foto da video)

Emilio Fede, 2 settembre 2025

L’ex direttore del Tg4 è morto a Milano all’età di 94 anni. Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, intraprese la carriera giornalistica dopo gli studi. La notorietà arrivò negli anni ‘70, quando divenne uno dei volti più riconoscibili del Tg1. Conclusa l’esperienza in Rai, passò a Mediaset. La sua figura è stata segnata anche da vicende giudiziarie, tra cui il processo Ruby Bis, conclusosi con una condanna definitiva a 4 anni e 7 mesi per induzione alla prostituzione. Negli ultimi anni ha vissuto in una RSA.

Emilio Fede (Foto da video)

Giorgio Armani, 4 settembre 2025

Il celebre stilista piacentino, fondatore del Made in Italy della moda, è morto a Milano a 91 anni. Secondo il “Corriere della Sera” a portarselo via sarebbe stata un’insufficienza epatica fulminante. All’inizio di giugno era stato costretto a fermarsi in seguito a un ricovero per un’infezione polmonare, che gli aveva impedito per la prima volta in mezzo secolo di carriera di presenziare alle Fashion Week di Milano e Parigi.

Stefano Benni, 9 settembre 2025

Lo scrittore, umorista, drammaturgo e giornalista è morto a 78 anni a Bologna, sua città natale. Era affetto da tempo da una malattia invalidante che lo aveva progressivamente privato della capacità di parlare. Nel corso di oltre 20 anni di attività ha pubblicato numerosi romanzi e raccolte tra cui “Bar Sport”, “Margherita Dolcevita”, “Elianto”, “Terra!” e “La compagnia dei celestini”. Le sue opere sono state tradotte in più di 30 lingue.

Robert Redford, 16 settembre 2025

L’attore, regista e attivista statunitense è morto nel sonno a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. Nel suo palmarès figurano un Oscar alla miglior regia nel 1981 e un Oscar alla carriera nel 2002. Nel 1990, insieme al regista e amico Sydney Pollack, diede vita al Sundance Film Festival, diventato negli anni il più importante appuntamento mondiale per il cinema indipendente. E’ ricordato anche per aver sostenuto con forza la causa ambientalista.

Claudia Cardinale, 23 settembre 2025

L’attrice è morta a 87 anni nella sua residenza vicino Parigi. Nata a Tunisi, è stata una delle protagoniste della grande stagione del cinema italiano tra gli anni ‘50 e ‘60, affermandosi insieme a interpreti come Sophia Loren e Gina Lollobrigida come volto simbolo di quella generazione. Tra le sue interpretazioni più celebri resta quella ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti dove vestiva i panni di Angelica Sedara. Tra i premi vinti, cinque David di Donatello, altrettanti Nastri d’Argento e un Leone d’oro alla carriera.

Una scena del film ‘Il Gattopardo’ (Foto IG Claudia Cardinale)

Christian, 26 settembre 2025

Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, è morto all’età di 82 anni. Il cantante era ricoverato al Policlinico di Milano a causa di un’emorragia cerebrale. Nato a Palermo da padre poliziotto e madre casalinga, divenne uno degli interpreti più popolari della musica melodica guadagnandosi l’appellativo di “Julio Iglesias italiano”. Per lungo tempo è stato protagonista della cronaca rosa per il matrimonio con Dora Moroni.

Christian (Foto da video)

Carlo Sassi, 28 settembre 2025

Il giornalista è morto a Milano all’età di 95 anni. Nel 1960 nella redazione de “La Domenica Sportiva”, introdusse per la prima volta in televisione l’uso della moviola. Insieme a Sandro Ciotti condusse la trasmissione “Quasi Gol”. Dal 1993 affiancò Fabio Fazio in “Quelli che il calcio”. Grande appassionato di calcio, con un breve passato anche da giocatore, era tifoso della Cremonese.

Remo Girone, 3 ottobre 2025

L’attore si è spento all’età di 76 anni nella sua casa di Monte Carlo. In passato aveva affrontato una malattia oncologica. Nato ad Asmara, in Eritrea, nel corso della sua vita professionale si divise tra cinema, teatro e televisione. La popolarità arrivò soprattutto grazie alla serie “La Piovra”, in cui interpretò il ruolo del “cattivo” Tano Cariddi. Nel 2021, a Venezia, ricevette il Leone d’oro alla carriera.

Paolo Bonacelli, 8 ottobre 2025

Nato a Civita Castellana il 28 febbraio 1937, si è spento a Roma, all’ospedale San Filippo Neri, all’età di 88 anni. Tra le sue interpretazioni, ricordiamo quelle in “Cristo si è fermato a Eboli”, “Non ci resta che piangere” e “Johnny Stecchino”. Nel film di Roberto Benigni era lo “zio”.

Roberto Benigni e Paolo Bonacelli (Foto da video)

Diane Keaton, 11 ottobre 2025

Icona di Hollywood e premio Oscar per “Io e Annie” di Woody Allen, l’attrice statunitense è morta a 79 anni nella sua casa di Los Angeles in seguito a una polmonite. Nel corso della sua carriera, ha recitato in 53 film lavorando con registi quali Francis Ford Coppola e Paolo Sorrentino.

Mauro Di Francesco, 25 ottobre 2025

L’attore e cabarettista milanese si è spento all’età di 74 anni. È stato uno dei volti delle commedie ambientate sulle spiagge negli anni ’80. È ricordato per film come “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, “Yesterday – Vacanze al mare”, “Ferragosto OK” e “Abbronzatissimi”. Circa 20 anni fa si allontanò dal mondo dello spettacolo dopo essersi sottoposto ad un trapianto di fegato.

James Senese, 29 ottobre 2025

Il leggendario sassofonista napoletano se ne è andato a 80 anni a causa di una polmonite dopo aver trascorso un mese in rianimazione all’ospedale Cardarelli. Madre partenopea e padre afroamericano, nel corso della sua carriera collaborò con Bob Marley, Tullio De Piscopo e Pino Daniele. È stato tra i maggiori rappresentanti del cosiddetto “neapolitan sound”.

Giorgio Forattini, 4 novembre 2025

Il celebre vignettista e giornalista è scomparso a Milano all’età di 94 anni. Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per “La Stampa”, “Panorama”, “Repubblica”, ha diretto “Il Male” e creato illustrazioni per “Il Giornale”.

Giorgio Forattini (Foto Instagram)

Peppe Vessicchio, 8 novembre 2025

Il maestro Vessicchio è morto a 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. Era ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. È stato il direttore d’orchestra più amato di Sanremo. Originario di Napoli, ha lavorato con Andrea Bocelli, Zucchero, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Ron, Biagio Antonacci, Roberto Vecchioni ed Elio e le Storie Tese. Ha anche ricoperto il ruolo di insegnante di musica nel talent “Amici” di Maria De Filippi.

Peppe Vessicchio (Foto Instagram)

Le gemelle Kessler, 17 novembre 2025

Alice ed Ellen Kessler, icone dello spettacolo europeo del dopoguerra, dive della tv e dei rotocalchi, sono state trovate senza vita nella loro abitazione di Grünwald, in Germania. Le due gemelle avevano 89 anni e hanno fatto ricorso al suicidio assistito. Il loro desiderio era quello di morire insieme e riposare l’una accanto all’altra. La loro scelta ha fatto molto discutere.

Ornella Vanoni, 21 novembre 2025

La cantante della Mala è morta a 91 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio nella sua abitazione di Milano. La scorsa estate era stata ricoverata in ospedale per problemi cardiaci. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 55 milioni di dischi. Lo scorso giugno, aveva ricevuto la laurea honoris causa dall’Università Statale di Milano.

Ornella Vanoni (Foto da video)

Nicola Pietrangeli, 1 dicembre 2025

Icona del tennis italiano, se ne è andato a 92 anni. Malato da tempo, a luglio aveva perso il figlio Giorgio, stroncato a 59 anni da un tumore. Nel suo palmarès figurano due vittorie al Roland Garros conquistate nel 1959 e nel 1960 (fu il primo italiano a vincere un torneo del Grande Slam), e due successi agli Internazionali d’Italia. Complessivamente ha collezionato 48 titoli nel corso della carriera.

Sandro Giacobbe, 5 dicembre 2025

Il cantautore genovese si è spento a 75 anni nella sua abitazione dopo aver combattuto per 10 anni contro un tumore alla prostata. La sua carriera è durata più di 50 anni. Il successo nazionale è arrivato nel 1974 con “Signora mia”, seguito da brani quali “Gli occhi di tua madre” e “Sarà la nostalgia”.

Sophie Kinsella, 10 dicembre 2025

La scrittrice britannica, famosa in tutto il mondo per la serie di romanzi “I Love Shopping” diventati anche un film di successo, è morta a 55 anni. Nel 2024 annunciò di avere un tumore al cervello e raccontò la malattia in un libro dal titolo “Cosa si prova”.

Sophie Kinsella (Foto Instagram)

Rob Reiner, 14 dicembre 2025

Il regista 78enne di cult-movie quali “Harry ti presento Sally” e “Misery non devi morire” e la moglie 68enne Michele Singer sono stati trovati senza vita nella loro villa di Los Angeles. La coppia è stata uccisa a coltellate. Il figlio 32enne Nick è accusato di essere l’autore del duplice omicidio.

Chris Rea, 22 dicembre 2025

Il cantautore britannico, tra i più amati degli anni ’80 e ’90, è scomparso all’età di 74 anni. Tra i suoi brani più celebri, “Josephine”, “On the Beach” e “Driving Home for Christmas”. All’inizio degli anni Duemila gli fu diagnosticato un tumore, che nel 2001 portò a un intervento chirurgico per la rimozione del pancreas. Nel 2016 fu colpito da un ictus. La morte è sopraggiunta dopo un breve periodo di malattia.

Brigitte Bardot, 28 dicembre 2025

Attrice simbolo del cinema francese e internazionale, Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni nella sua abitazione della Madrague, affacciata sulla spiaggia di Saint-Tropez. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla Fondation Brigitte Bardot, l’ente per la tutela degli animali che lei stessa aveva creato nel 1986. A lungo celebrata come “la donna più bella del mondo”, BB – come era stata ribattezzata – aveva conquistato il globo tra film e canzoni di successo, prima di ritirarsi dalle scene per dedicarsi completamente alla causa animalista.