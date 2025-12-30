Pesce scaduto al ristorante: scattano la chiusura e maxi multe

I prodotti trovati nelle cucine, pronti per essere cucinati

SIRACUSA – Controlli a tutto spiano della Guardia Costiera di Siracusa nei vari settori produttivi e commerciali lungo la fascia costiera, in particolare in prossimità di fiumi e corsi d’acqua sfocianti in mare. Accertate nove irregolarità sul fronte degli scarichi idrici, non autorizzati o difformi, che hanno portato alla contestazione di diversi illeciti amministrativi.

Verbali d 6 mila e 60 mila euro

I verbali vanno da un minimo di seimila euro a un massimo di sessantamila. I controlli hanno riguardato anche l’aspetto della gestione dei rifiuti delle attività produttive, con quattro accertamenti in materia ambientale.

Sul fronte delle attività di controllo della filiera ittica volta alla tutela dei consumatori finali, gli uomini della Guardia Costiera di Siracusa hanno accertato, in alcuni ristoranti della città, la presenza, nelle cucine, di prodotto ittico scaduto, pronto per la somministrazione.

In un caso, in particolare, le condizioni igieniche apparivano eccessivamente carenti, tali da richiedere l’intervento del personale sanitario del Servizio igiene degli alimenti di origine animale dell’Asp di Siracusa.

Carenze igienico-sanitarie

Dopo aver accertato il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e varie carenze igienico-sanitarie, è scattato il provvedimento di chiusura a carico di un’attività di ristorazione operante nella città aretusea.

I controlli sono stati potenziati in vista delle festività, periodo in cui si registra un incremento del consumo del prodotto ittico, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di euro 6.300,00, provvedendo al sequestro di Kg.122 di prodotto ittico privo delle necessarie informazioni in materia di tracciabilità e in parte scaduto.