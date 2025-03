Piampiano eletto capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale

Il tamajano guiderà la pattuglia azzurra

PALERMO – È Leopoldo Piampiano il nuovo capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo. A eleggerlo all’ unanimità, oggi, il gruppo degli azzurri dopo il passaggio di Ottavio Zacco al gruppo Misto.

“Lavorerò con impegno e con la massima condivisione – dice Piampiano – coinvolgendo ogni singolo collega per portare avanti le istanze del nostro gruppo e rispondere con concretezza alle esigenze dei cittadini”.

“Ringrazio i colleghi che hanno riposto la loro fiducia in me, un’attestazione di stima che rappresenta per me un’assunzione di grande responsabilità” ha aggiunto.

Piampiano, già assessore e fino a stamattina vice capogruppo, è vicino all’assessore regionale Edy Tamajo, la cui corrente può contare su quatto consiglieri azzurri su sei.