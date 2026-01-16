 Piazza Borsellino: scatta il piano anti-abusivi nel parcheggio Amts
Piazza Borsellino: scatta il piano anti-abusivi nel parcheggio Amts

L'assessore Coppolino propone la linea della fermezza
CATANIA
di
CATANIAControlli intensificati in piazza Borsellino contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Su direttiva dell’assessore Carmelo Coppolino, la Polizia Locale ha potenziato il presidio nel parcheggio AMTS per contrastare le estorsioni illecite segnalate dagli utenti.

L’operazione, coordinata con l’amministrazione comunale e la Questura, punta a ristabilire la legalità e la sicurezza in un’area strategica per la viabilità cittadina. L’assessore Coppolino ha confermato che la linea della fermezza proseguirà con interventi mirati di prevenzione e repressione, in continuità con i risultati già ottenuti nelle scorse settimane per la tutela degli spazi urbani.

