Le fiamme divampano già da diverse ore

CATANIA – Un vasto incendio protrattosi dalla tarda serata di ieri – 6 marzo -. Si è sviluppato all’interno di un edificio in disuso di via Plaia, nella zona sud di Catania.Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, insieme a mezzi di rincalzo, sono impegnate nello spegnimento.

L’incendio nella zona Plaia di Catania

L’incendio ha incenerito rifiuti e materiali di risulta ed ha impegnato diverse squadre dei Vigili del Fuoco per tutta la notte. E, ancora adesso, si sta provvedendo al minuto spegnimento e alla messa in sicurezza. Sul posto, oltre a diverse autobotti, sono state impegnate un’autoscala e mezzi di movimento terra dei Vigili del Fuoco, inviati dal vicino comando di Enna.

Per i rifornimenti idrici si trovano sul posto anche due autocisterne della protezione civile comunale. Presente il personale della Polizia Locale e dell’ARPA. Non sono state segnalate persone coinvolte nell’incendio.

Chiuso un tratto di strada

Per motivi di sicurezza, vista la vetustà dell’edificio e la densa nube di fumo che si è sprigionata, si è provveduto a chiudere al traffico il tratto di via Plaia da piazza Caduti del Mare, fino alla rotonda del faro Biscari.