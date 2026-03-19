Zen, vigili del fuoco accerchiati e aggrediti mentre spengono le vampe

In cinque sono finiti in ospedale. La polizia sta visionando le immagini FOTO

PALERMO – Quella trascorsa è stata una notta di duro lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, impegnati nello spegnere le numerose cataste di legna incendiate per le “vampe di San Giuseppe”.

Durante queste operazioni una squadra dei vigili del fuoco è stata anche aggredita nel quartiere Zen 2, in via Costante Girardengo, a Palermo. Ad aggredirli una cinquantina di persone che li hanno accerchiati e lanciato contro pietre e bottiglie che hanno anche danneggiato i mezzi. I cinque vigili del fuoco sono finiti in ospedale.

Sono state almeno 5 le automobili date alle fiamme insieme a cassonetti, elettrodomestici, legna, mobili e divani.

Gli interventi in altre zone della città

Gli interventi in tutta la città sono stati 40. Gli incendi più grossi, oltre a quelli divampati nel pomeriggio, sono stati appiccati fino all’una di notte.

Fiamme alla Zisa, a Villaggio Santa Rosalia, a Uditore e anche nella zona di Brancaccio. L’elicottero della guardia di finanza ha sorvolato la città fino a notte inoltrata.

Alle operazioni di controllo hanno partecipato anche agenti di polizia e carabinieri, che hanno ripreso le scene. Le immagini saranno al centro delle indagini che cercheranno di far risalire a chi ha causato tutto questo.

“Non è più folklore o il ripetersi di antiche tradizioni – dice uno dei soccorritori impegnato nelle operazioni di spegnimento – Sono ormai delle rivolte organizzate contro le istituzioni. Ormai negli ultimi anni sono questo le vampe di San Giuseppe”.

Negli ultimi giorni molti giovani di diversi quartieri, tramite i social, si sono lanciati delle sfide e promesso “guerra”.

Uil: “Gesto vile attaccare chi rischia la vita per la sicurezza”

“La Uil Sicilia esprime piena solidarietà ai vigili del fuoco impegnati senza sosta in queste ore in decine di interventi di emergenza e purtroppo oggetto di atti di violenza inspiegabili e inaccettabili”. Lo dicono i segretari Luisella Lionti e Ignazio Baudo, dopo le aggressioni nei confronti dei vigili del fuoco.

“Attaccare chi rischia la vita per la sicurezza della collettività – sottolineano Lionti e Baudo – è un gesto vile e ingiustificabile che va condannato con fermezza. I vigili del fuoco, che lavorano spesso in condizioni difficili e con grande spirito di sacrificio per la nostra sicurezza, meritano rispetto, tutela e mezzi adeguati”.