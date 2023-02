Pilar Fogliati presenta a Palermo il nuovo film “Romantiche”

Uscirà nelle sale italiane dal 23 febbraio

3' DI LETTURA

PALERMO – È stato presentato ieri sera in anteprima al cinema Lux di Palermo, in via Francesco Paolo di Blasi n. 25, Romantiche il nuovo film, che segna il debutto alla regia di Pilar Fogliati che oltre ad averlo interpretato ha anche scritto la sceneggiatura, insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta. Presenti in sala a incontrare il pubblico, l’attrice romana Pilar Fogliati e lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi.

La tappa palermitana, é l’unica in Sicilia e fa parte di un lungo tour promozionale che tocca numerose città italiane. Il film, con le musiche originali di Levante (che recita anche interpretando se stessa), uscirà nelle sale italiane dal 23 febbraio ed é distribuito da Vision Distribution.

Una commedia tutta al femminile, brillante e leggera, che racconta con uno sguardo ironico e attuale la storia di quattro giovani donne molto diverse tra loro, che vivono a Roma e che con le loro insicurezze, paure e desideri cercano di farsi largo nel mondo. Ognuna di loro é la protagonista di un episodio: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato.

Donne buffe, ingenue, pure, sognatrici, ma anche toste e coraggiose che si scontrano con la realtà. Personaggi caricaturali di cui la Fogliati ha enfatizzato lati caratteriali, portandoli all’estremo: “I personaggi sono molto diversi tra loro per contesto sociale, per emotività, per come si affacciano al mondo tra le varie insicurezze, desideri, sogni, paure di quell’età, perché l’unica cosa che hanno in comune é l’età: hanno 29 anni ed è un’età che si porta dietro molte scelte, che iniziano a essere più importanti. – spiega Pilar Fogliati. Chiaramente per un attore avere a che fare con voci diverse oppure esagerare alcuni tic di alcuni personaggi per intrappolarli poi in dei cliché é una cosa che diverte tantissimo e quindi ho provato a delinearli il più possibile sotto il punto di vista di linguaggio, uso, costume; e trovare quelle differenze lì è stata la cosa più divertente”.

L’obiettivo é far ridere raccontando uno spaccato del presente infrangendo dei tabù: “ridere intorno a dei cliché che conosciamo tutti un po’ e nello stesso tempo anche distruggerli; – continua l’attrice romana – L’ambizione era anche quella di dare l’atmosfera di una ragazza di oggi con quelli che sono i desideri, le paure, le insicurezze e i sogni però chiaramente con i confini di un personaggio comico. Noi ci siamo divertiti molto nel realizzarlo e speriamo che anche il pubblico si possa divertire”.

“Pilar Fogliati credo che sia il ricambio generazionale che aspettiamo – dice Giovanni Veronesi – c’è stata la pandemia in mezzo, una frattura clamorosa tra la vecchia e la nuova generazione sancita anche dal covid, non solo dal tempo, e adesso si ricomincia da capo e Pilar é una nuova invenzione del cinema italiano, anche perché di donne comiche ce ne sono poche in Italia, ce ne sono sempre state poche. É sempre stata un’egemonia maschile della quale anch’io ho fatto parte, perché ho scritto per Nuti, per Pieraccioni, per Verdone, per cui non ci siamo fatti mancare i maschi, in questa Italia comica. Adesso abbiamo Virginia Raffaele, la Cortellesi e abbiamo anche una ragazza di 29 anni giovane, forte, molto talentuosa e molto comica e credo che il futuro sia quello. É inutile continuare a pensare di fare film per portare la gente al cinema: la gente non ‘va portata’ al cinema. La gente deve andare al cinema se gli va di andarci. E per andarci ha bisogno di uno stimolo, sicuramente nuovo”.

Nel cast anche Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo, Rodolfo Laganà, Edoardo Purgatori.

Prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli, Romantiche è una produzione Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky, Prime Video, OGI Film.