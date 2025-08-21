All'indomani dei funerali, le parole della donna

ROMA – “Con profonda gratitudine desidero ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni hanno voluto salutare papà”, dice Tiziana Baudo all’Ansa, all’indomani del funerale di Pippo Baudo nella sua Militello in Val di Catania.

Inondata dal calore della gente nel paese di origine di Baudo, la figlia dice: “La vostra presenza, i vostri gesti e le vostre parole hanno reso evidente non solo la stima e il rispetto verso l’uomo di televisione, ma soprattutto l’immenso affetto verso la straordinaria persona che era il mio papà: un uomo perbene, garbato, dal cuore grande. Vi abbraccio tutti con sincero affetto”.