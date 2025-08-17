Pippo Baudo sepolto nella sua Sicilia, dove e quando si terranno i funerali

L'annuncio del sindaco di Militello in Val di Catania al Tg1

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, paese d’origine del re dei presentatori. A dirlo al Tg1 è il sindaco Giovanni Burtone. Le esequie si svolgeranno, per volontà del compianto conduttore, presso il Santuario della Madonna della Stella.

Funerali Pippo Baudo, l’annuncio del sindaco al Tg1

“C’è tanta sofferenza, la perdita di Pippo è molto sentita – ha dichiarato il primo cittadino – Siamo sempre stati orgogliosi di essere il paese di Pippo Baudo. Da ragazzino, nel cine-teatro Tempio ha fatto le prime esibizioni. Aveva questa passione per il teatro, per la cultura in generale”.

Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania (Foto da video)

La camera ardente privata

Nella mattinata di domenica 17 agosto sarà allestita una camera ardente privata presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma dove il simbolo della tv italiana si è spento sabato 16 agosto all’età di 89 anni.

L’ultima apparizione pubblica di Pippo Baudo risale a meno di un anno fa quando partecitò alla festa per i 90 anni dell’amico storico Pier Francesco Pingitore. Nei mesi successivi ha mantenuto una grande riservatezza sulle sue condizioni di salute.

L’Italia intera piange la sua scomparsa

La scomparsa di Pippo Baudo avvenuta sabato 16 agosto ha suscitato un’ondata di cordoglio in tutto il Paese.

I messaggi di vicinanza e ricordo sono arrivati dal mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. E’ la testimonianza dell’impronta indelebile lasciata dal celebre conduttore nella storia della tv italiana.

Colleghi, amici e istituzioni hanno voluto sottolineare il suo talento, la sua professionalità e la capacità di innovare il piccolo schermo per oltre mezzo secolo, trasformandolo in un simbolo popolare amato da più generazioni.

Anche il pubblico, attraverso i social e le piazze virtuali, ha espresso affetto e gratitudine, consolidando l’immagine di Pippo Baudo come figura iconica e patrimonio della memoria collettiva del Paese.